  1. استانها
  2. گلستان
۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۲۲:۵۴

بارش برف در محورهای کوهستانی گلستان؛

تردد از محور توسکستان فقط با زنجیرچرخ امکان پذیر است

تردد از محور توسکستان فقط با زنجیرچرخ امکان پذیر است

گرگان – با بارش برف در محور توسکستان و برودت هوا تردد خودروها فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران که روز شنبه در استان گلستان آغاز شده است، در بیشتر شهرهای استان همچنان ادامه دارد.

مدیرکل هواشناسی استان گلستان اظهار کرد: طبق الگوهای پیش یابی امروز، عصر سه شنبه از شدت بارش باران کاسته می‌شود و با عبور این سامانه بارشی به تدریج از روز چهارشنبه شرایط پایدار در استان مستقر می‌شود.

محمدرضا رضوی در رابطه با میزان بارش باران در شهرهای مختلف استان گفت: بیش‌ترین مقدار بارش مربوط به سرتپه محمد حیبر از توابع شهرستان گنبد به میزان ۳۱ میلی متر است و در شهرستان علی آباد با ۲۵ میلی متر، بندرترکمن با ۲۲ میلی متر، گرگان با ۲۰ میلیمتر و اینچه برون ۱۵ میلی متر گزارش شده است.

وی تصریح کرد: در ارتفاعات کردکوی ۱۵ سانتی متر و ارتفاعات توسکستان نیز بین پنج الی ۱۰ سانتی متر بارش برف گزارش شده است.

مدیر راهداری اداره كل راه و شهرسازی استان گلستان اظهار کرد: به دلیل بارش خفیف برف در محور توسکستان عملیات راهداری در حال انجام است و عوامل در حال نمک پاشی و برف روبی جاده هستند.

عادل مصدقی افزود: به دلیل برودت هوا و یخ زدگی جاده تردد خودروها با زنجیرچرخ امکان پذیر است و توصیه می‌شود خودروهایی که قصد تردد از این محور را دارند حتماً به زنجیرچرخ مجهز باشند.

 

کد مطلب 3569734

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها