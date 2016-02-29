تردد از محور توسکستان فقط با زنجیرچرخ امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران که روز شنبه در استان گلستان آغاز شده است، در بیشتر شهرهای استان همچنان ادامه دارد.

مدیرکل هواشناسی استان گلستان اظهار کرد: طبق الگوهای پیش یابی امروز، عصر سه شنبه از شدت بارش باران کاسته می‌شود و با عبور این سامانه بارشی به تدریج از روز چهارشنبه شرایط پایدار در استان مستقر می‌شود.

محمدرضا رضوی در رابطه با میزان بارش باران در شهرهای مختلف استان گفت: بیش‌ترین مقدار بارش مربوط به سرتپه محمد حیبر از توابع شهرستان گنبد به میزان ۳۱ میلی متر است و در شهرستان علی آباد با ۲۵ میلی متر، بندرترکمن با ۲۲ میلی متر، گرگان با ۲۰ میلیمتر و اینچه برون ۱۵ میلی متر گزارش شده است.

وی تصریح کرد: در ارتفاعات کردکوی ۱۵ سانتی متر و ارتفاعات توسکستان نیز بین پنج الی ۱۰ سانتی متر بارش برف گزارش شده است.

مدیر راهداری اداره كل راه و شهرسازی استان گلستان اظهار کرد: به دلیل بارش خفیف برف در محور توسکستان عملیات راهداری در حال انجام است و عوامل در حال نمک پاشی و برف روبی جاده هستند.

عادل مصدقی افزود: به دلیل برودت هوا و یخ زدگی جاده تردد خودروها با زنجیرچرخ امکان پذیر است و توصیه می‌شود خودروهایی که قصد تردد از این محور را دارند حتماً به زنجیرچرخ مجهز باشند.