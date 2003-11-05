نشست " قرآن در قلمرو فقه " برگزار شد

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" ، دكتر عابدي ، عضو هيأت علمي حوزه علميه قم ، در اين نشست گفت : هر چند فقه قرآني و تفسير آيات در كنارفقه و تفسير ، هر يك داراي شاخه هاي متفاوتي در حوزه علوم هستند، اما هر كدام ريشه هاي مشترك در مباني نظري دارند .

عضو هيأت علمي حوزه قم تأكيد كرد : هنگام رجوع به قرآن ، در كنار آنچه كه براي تفسير مطلق لازم است، به مباني اصول فقهي هم، نياز داريم .

وي افزود : به جاي اينكه به دنبال استخراج احكام جديدي از قرآن باشيم، بايد در جهت تعميق مباحث نظري، در عرضه فقه و تفسير تلاش كنيم .

عابدي در ادامه با اشاره به اينكه، در حوزه احكام خداوند ، زمان و مكان ، هيچ دخالتي ندارد و اين در حالي است كه حوزه تفسير، با تغيير زمان ، موضوع ها، تغيير مي كند تأكيد كرد : ما نمي توانيم احكام را ، مطابق با مصالح و مقاصد خود ، تفسير كنيم .

محمد علي ايازي ، استاد دانشكده علوم ديني نيز، در نشست "حضور قرآن در قلمرو و فقه" ، عنصر زمان را در مباحث فقهي بسيار مؤثر عنوان كرد و گفت : در زماني خريد و فروش خون حرام اعلام مي شود و زمان ديگر هيچ مجتهدي آن را حرام نمي داند .

محمد فاكر ، عضو هيأت علمي مؤسسه تفسير حوزه علميه قم نيز در اين نشست، در باره فلسفه و حكمت و ارتباط با قرآن كريم سخن گفت .

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