قیمت موز و پرتقال کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ بیشتر میوه‌ها در بازار نسبت به هفته گذشته تقریبا ثابت مانده اما قیمت موز و پرتقال با کاهش همراه بوده است.

براساس این گزارش قیمت موز بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان و قیمت پرتقال حدود ۵۰۰ تومان نسبت به هفته گذشته کاهش یافته، ضمن اینکه هم اکنون هرکیلوگرم موز بین ۲۸۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان است.

قیمت پرتقال شمال نیز که هفته گذشته ۳۰۰۰ تومان بود، در حال حاضر به ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان رسیده است و پرتقال والنسیای جنوب نیز به نرخ ۳۴۰۰ تومان به مشتری عرضه می‌شود.

همچنین قیمت هرکیلوگرم پیاز ۳۰۰۰ تومان، گوجه فرنگی از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان، سیب زمینی از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان، کیوی درشت از ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، کیوی با کیفیت متوسط از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان، سیب درختی از ۳۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان و نارنگی بندرعباس از ۱۲ تا ۱۵ هزارتومان است.