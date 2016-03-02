به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «سه ستاره» به تهیه کنندگی و اجرای احسان علیخانی از روز شنبه پانزدهم اسفند روی آنتن شبکه سه می‌رود. علیخانی که پیش از این «سه ستاره» را اسفندماه سال ۹۲ با محوریت انتخاب برترین های شبکه سوم سیما به مناسبت بیست سالگی این شبکه تهيه و روی آنتن برده بود این بار با ارزیابی کل آثار تلویزیون در سال ۹۴ می‌خواهد «سه ستاره» را هشت شب به صورت زنده روانه پخش کند و علاوه بر تهيه كنندگى، اجراي آن را برعهده داشته باشد.

قرار است در هشت بخش اصلی که شامل «مجری»، «برنامه های ورزش و سرگرمی»، «برنامه های تخصصی»، «تیتراژ آثار تولیدی»، «گزارشگران برنامه ای»، «مجموعه‌های داستانی و نمایشی»، «بازیگران مرد»، «بازیگران زن» و دو بخش جنبی متشکل از «ورزشکاران برتر زن و مرد» بهترین ها با اعلام کاندیدهای رسمی این ده حوزه انتخاب شوند.

آن طور كه عنوان شده مانند «سه ستاره» سال ۹۲ این بار نیز هیات داوری شامل برخي از اهالی رسانه، هنرمندان، صاحب‌نظران و کارشناسان تشكيل شده تا شاخص ترین آثار و عوامل آنها را مشخص و کاندیدهای شان را اعلام کنند. پس از آن مردم با آرا و نظرات شان که در طول این شب‌ها به سامانه پیامکی مورد نظر شبکه ارسال می‌کنند منتخبان را مشخص می‌کنند تا در نهایت در برنامه سال تحویل شبکه سه برگزیدگان معرفی شوند و مورد تقدیر قرار بگیرند.

بنا بر اعلام روابط عمومی شبکه سه، «سه ستاره» از شنبه هر شب با حضور کاندیدهای هر بخش و گفتگو با آنها حوالی ساعت ۲۰ تا ۲۲ روی آنتن می‌رود.