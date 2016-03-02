به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه صفرزاده صبح چهارشنبه در نشست مطبوعاتی برنامه‌های هشتمین نکوداشت ۱۸ اسفند «روز بوشهر» با تبریک به مناسبت شکوه و افتخار بوشهر به مردم بوشهر اظهار داشت: برنامه‌های نکوداشت روز بوشهر با به صدا درآمدن زنگ مدرسه تارخی سعادت شروع شده و تا روز بوشهر(۱۸ اسفند) ادامه خواهد داشت.

وی از برگزاری مسابقه انشاء ویژه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه بوشهر در اولین روز از این هفته خبر داد و افزود: تا کنون سه هزار دانش‌آموز با موضوع بوشهر انشاء نوشته و به دبیرخانه دائمی بزرگداشت روز بوشهر ارسال کرده‌اند که در صورت تمایل سایر دانش‌آموزن هم استانی هم می‌توانند تا ۱۶ اسفند مطالب خود را برای شرکت در این مسابقه به دبیرخانه روز بوشهر بفرستند.

برگزاری جشنواره ایده‌های ناب

رئیس سازمان فرهنگی شهرداری بوشهر با اشاره به برگزاری جشنواره ایده‌های ناب از ۱۲ تا ۱۴ اسفند ماه در عمارت کازرونی بیان کرد: تردد کارناوال شادی در سطح شهر و هدایت مردم به سمت محل برگزاری جنگ شادی شبانه از دیگر برنامه‌های این هفته است.

وی از برگزاری مباحث روانشناسی و تخصصی کودک برای مردم در برنامه جنگ شبانه خبر داد و افزود: برای برنامه‌ریزی این مراسم سعی شده علاوه بر ایجاد شور و نشاط میان مردم نسبت به افزایش سطح آگاهی و انتقال دانش و تجربه در زمینه های مختلف اقداماتی صورت پذیرد.

صفرزاده از اجرای برنامه‌های متنوع در این جنگ‌های شبانه خبر داد و گفت: اجرای موسیقی زنده توسط گروه‌های هنری هم استانی به همراه اجرای مجریان بوشهری فضای شاد و مفرحی برای مردم در این برنامه رقم خواهد زد.

برپایی ۲۰ غرفه ویژه غرفه بازی بومی محلی

وی با اشاره به برپایی ۲۰ غرفه ویژه غرفه بازی بومی محلی در حاشیه جنگ شبانه در محل پارک شورا افزود: یادآوری و توجه به بازی‌های محلی و بومی به عنوان یک میراث ماندگار ناملموس در این برنامه مورد توجه قرار دارد.

رئیس سازمان فرهنگی شهرداری بوشهر غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا و رژه اسکیت‌بازان از پارک شورا تا گلزار شهدا را از برنامه‌های روز ۱۳ اسفند برشمرد و گفت: مسابقه گویش محلی از ویژه برنامه‌هایی است که تدارک دیده شده و از طریق سایت روز بوشهر علاقمندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند اقدام به ثبت نام کنند.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره غذاهای بومی و محلی و مراسم آیینی بوشهر از ساعت ۱۵ روز ۱۴ اسفند در پارک شورا بیان کرد: اجرای جنگ شادی شبانه در سومین روز از هفته نکوداشت بوشهر با اجرای گروه موسیقی سیریا و ماهان مقدس در پارک شورا ادامه خواهد داشت.

برپایی نمایشگاه عکس شهر من بوشهر

صفرزاده درختکاری در روز ۱۵ اسفند همزمان با روز ملی درختکاری و اجرای برنامه نقالی در عمارت ملک را از دیگر برنامه های متنوع این هفته برشمرد و افزود: همزمان با اجرای برنامه های نکوداشت هفته بوشهر نمایشگاه عکس شهر من بوشهر و فرش دستباف در محل شورای شهر برپا می‌شود.

وی در ارتباط با برنامه‌های روز ۱۶ اسفند ماه به مناسبت گرامیداشت هفته بوشهر گفت: جشنواره ترسیم نقشه بوشهر بر ماسه‌های ساحل با همکاری آموزش و پرورش، همایش علمی و تخصصی دریانوردی بوشهر و تجارت دریایی در موزه تجارت دریایی خلیج فارس از ویژه برنامه‌های این روز است.

صفرزاده اکران فیلم بارکد یکی از فیلم‌های منتخب جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در روز ۱۶ اسفند را مهم دانست و گفت: این فیلم با حضور عوامل این فیلم در روز ۱۶ اسفند اکران خواهد شد.

برگزاری جشن ویژه کودکان

وی برگزاری جشن ویژه کودکان در سالن دو هزارنفری فجر، همایش شبی با قرآن در حسینیه ثارالله، اجرای زنده برنامه رادیویی« سی مو سی تو» از محل پارک شورا، برگزاری جشنواره فرش دستباف استان در سینما کانون، دیدار با خانواده اولین شهید مدافع حرم استان بوشهر را از برنامه های روز ۱۷ اسفند برشمرد و ابراز امیدواری کرد: مردم از این برنامه ها نهایت بهره را ببرند و موجب رضایتمندی شهروندان شود.

رئیس سازمان فرهنگی شهرداری بوشهر گفت: در روز ۱۸ اسفند نیز اختتامیه ویژه برنامه های هفته بوشهر ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه در سالن بانک صادرات بوشهر برگزار و در آن از چهره ماندگار و شهروند افتخاری و خانواده شهید نادر مهدوی تجلیل خواهند شد.

ویلچررانی ویژه جانبازان

وی، ویلچررانی ویژه جانبازان از پارک شورا تا شورای شهر بوشهر، مسابقات سازه‌های ماکارونی، دور افتخار ورزشکاران بوشهری در شهر بوشهر، مسابقات رالی خانوادگی، کشتی خردسالان و کودکان در خانه کشتی را از برنامه های روز پایانی هفته بوشهر برشمرد و گفت: از مهندس حریری به‌عنوان شهروند افتخاری و دکتر اسدی به عنوان چهره ماندگار پزشکی در این روز تجلیل به عمل خواهد آمد.