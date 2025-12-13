مهدی میقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر کلیه محورهای استان خراسان شمالی از نظر جوی در شرایط نیمه‌ابری تا تمام‌ابری قرار دارند.

وی در ادامه افزود: محور جاجرم به سنخواست همراه با بارش برف گزارش شده و رانندگان در تردد از این مسیر نکات ایمنی را رعایت کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: همچنین محورهای بجنورد–آشخانه در محدوده گردنه امین‌الله، بجنورد–اسفراین در گردنه اسدلی و شیروان–لوجلی (زیارت) با پدیده مه‌گرفتگی مواجه هستند.

میقانی تصریح کرد: کاهش دید افقی در این محورها محسوس بوده و لازم است رانندگان با احتیاط کامل و سرعت مطمئنه تردد کنند.