اکبر طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آذربایجان غربی در زمینه معادن سنگ به خصوص سنگ‌های قیمتی در رتبه‌های برتر کشوری قرار دارد اظهارداشت: ایجاد این شهرک سبب می‌شود که سنگ‌های استخراجی از معادن به خوبی فرآوری و برش داده شود.

وی ادامه داد: در این راستا باید پیمانکاران پروژه‌های دولتی موظف به استفاده از سنگ‌های خود استان باشند چون سنگ‌هایی که از سایر استان‌ها وارد می‌شوند با شرایط منطقه جغرافیایی آذربایجان‌غربی سازگاری چندانی ندارند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی افزود: متاسفانه هم‌اکنون بسیاری از واحدهای سنگ‌بری‌های استان، راکد بوده و کارآیی و سوددهی کمی دارند و علاوه بر آن، ماشین‌آلات آن‌ها مطابق با فناوری روز دنیا نبوده و فرسوده هستند.

طاهری با بیان اینکه اولویت ما احداث واحدهای فرآوری سنگ و جلوگیری از خام‌فروشی در استان است و در این باره باید تسهیلات و مشوق‌هایی برای عملیاتی شدن ایده‌ها فراهم شود ادامه داد: ورود سنگ‌های وارداتی از کشور چین و استفاده از آن‌ها، عدم آگاهی مصرف کننده از سنگ‌ها و نیز عدم استفاده از افراد آموزش دیده و ماهر که سبب کاهش کارایی در واحدهای تولیدی می‌شوند از جمله مهم‌ترین مشکلات سنگ در استان است.

اجرای عملیات اکتشافی ۲۰ معدن سنگ آهن در آذربایجان غربی

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با بیان اینکه عملیات اکتشافی ۲۰ فقره معدن سنگ آهن در این استان در حال اجراست گفت: ۱۵ فقره معدن سنگ آهن دارای پروانه بهره برداری در این استان وجود دارد.

طاهری اضافه کرد: تعداد معادن سنگ آهن دارای پروانه بهره برداری در آذربایجان غربی ۱۵ فقره بوده که ذخایر شناسایی شده قطعی این تعداد حدود هفت میلیون و ۶۳۰ هزار تن بوده و ذخایر احتمالی آن نیز حدوداً ۱۴ میلیون تن است.

وی با اشاره به اینکه نوع ماده معدنی سنگ آهن استان هماتیت و مقنیتیت است، اظهار داشت: نوع عیار در ماده معدنی هماتیت ۴۰ تا ۴۵ درصد و در ماده معدنی مقنیتیت بالای ۴۰ تا ۶۰ درصد است.

طاهری گفت: علاوه بر ۱۵ فقره معدن دارای پروانه بهره برداری حدود ۲۰ فقره دیگر در حال عملیات اکتشافی است و با مشخص شدن کمیت، کیفیت و ذخایره معادن اقدام به صدور پروانه بهره برداری خواهد شد.

وی افزود: با توجه به کاهش قیمت سنگ آهن در بازار جهانی و نداشتن فروش مناسب در بازارهای داخلی، بسیاری از تولید کنندگان نسبت به کاهش و تولید اقدام کردند.

کنسرسیوم معادن سنگ آهن ایجاد می شود

وی گفت: از این رو سازمان به منظور جلوگیری از تعطیلی معادن و بیکاری نیروی انسانی فعال در معادن به تشکیل جلسات متعدد با حضور صاحبان صنایع معدنی، اکتشاف کنندگان و دارندگان پروانه بهره برداری و جلوگیری از رکود حاکم بر اقتصاد صنعت سنگ آهن، ایجاد ارتباط بین بهره برداران و صاحبان صنایع معدنی جهت ارائه راهکار مشخص، توازن اطلاعات فیمابین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و استفاده بهینه از پتانسیل استان جهت فعال کردن معادن اقدام کرده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی اضافه کرد: ایجاد واحدها، تأمین نیاز واحدهای مصرفی با احداث واحدهای فرآوری مواد معدنی و تشکیل زنجیره تولید از اکتشاف تا مرحله فرآوری عملی برای جلوگیری از تعطیلی معادن و بیکاری معدن کاران به صورت منسجم دنبال شده است.

وی عنوان کرد: برای تشکیل کنسرسیوم برای معادن سنگ آهن اقدام شده است که هدف از آن رفع مشکلات بهره برداران و صاحبان صنایع معدنی و فعال کردن معادن راکد سنگ آهن و نیز احداث واحد تولید کنسانتره سنگ آهن بوده که با توجه به ذخایر محدوده هر معدن و نیز نیاز به سرمایه گذاری فراوان از عهده تک تک معدنداران خارج بوده که با وجود تلاش فراوان سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان، راه اندازی کنسرسیوم محقق نشد چون بیشتر صنایع به لحاظ بنیه مالی و سرمایه در گردش با مشکل مواجه هستند.

طاهری گفت: با وجود پتانسیل معدنی در این استان، واحدهای فرآوری همچنان با کمبود سرمایه مواجه‌اند که در این راستا تلاش‌های فراوانی از جمله ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار جهت ایجاد زیرساخت‌های بخش معدن استان در جهت احداث و آسفالت راههای ارتباطی معادن استان در مناطقی که دارای مجتمع‌های معدنی اخذ شده است.

وی افزود: هماهنگی با شرکت شهرک‌های صنعتی استان و اداره کل منابع طبیعی جهت احداث واحدهای فرآوری مواد معدنی در سر معادن انجام گرفته که جهت حمایت از ایجاد واحدهای فرآوری مواد معدنی پیشنهاداتی نیز به منظور تسهیل در امور وزارت متبوعه منعکس شده است.