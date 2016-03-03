اعلام آمادگی آلمانی ها برای سرمایه گذاری در سایت انرژی بر پارسیان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرمانداری پارسیان، محمد رادمهر در نشست با شرکت سرمایه گذاری آلمانی گفت: یکی از مهمترین دغدغه های مردم و مسئولان حفظ محیط زیست در کنار صنعت پاک است. جذب نیروی بومی و حفظ محیط زیست از اولویت های ابن شهرستان در راه اندازی سایت انرژی بر است.

رادمهر تصریح کرد: به نظر من با احداث صنعت و‎ کارخانه هست که ما می توانیم زمینه های جدید اشتغال مولد را فراهم کنیم، به هر حال‎ امیدواریم مشکلاتی که اصحاب تولید صنایع در شهرستانهای همجوار و کشور با آن دسته و پنجه نرم می کنند با‎ روحیۀ مثبت و استفاده از تکنولوژی نو و با تلاش مهندسین عزیز برطرف شود و در این شهرستان با آن دسته از مشکلات روبرو نشوند.

فرماندار شهرستان پارسیان گفت: دولت یازدهم نسبت به مسائل محیط زیستی توجه ویژه ای دارد و در همین راستا اولویت هایی مانند تورم، اشتغال و جذب سرمایه گذارهم از اولویتهای دولت است.

وی عنوان کرد: جذب سرمایه گذار به روند توسعه شهرستان شتاب می بخشد و حمایت، تقویت و ایجاد بستر لازم برای سرمایه گذاران و صنعت گران هدفی برای گذر از محرومیت های شهرستان است.

رادمهر بیان داشت: دولت و شهرستان از ورود بخش خصوصی برای اجرای طرح های مهم اقتصادی و عمرانی و صنعتی در حوزه های مختلف به خوبی استقبال می کند. یکی از اولویت ها و برنامه های مهم دولت هم استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای طرح های تولیدی و اقتصادی و صنعتی است.

وی افزود: سرمايه گذاري دربخشها مختلف بايد با تکنولوژی جديد باشد تا شاهد محيطي پاك و بهمراه اشتغال براي جوانان اين منطقه باشيم

