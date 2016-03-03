به گزارش خبرنگار مهر، بزرگ‌ترین دارالقرآن کریم جنوب کشور به نام ابراهیم خلیل‌الله به همت خیر نیک‌اندیش تنگستان حجت‌‌الاسلام شیخ حسین حق‌شناس تنگستانی احداث‌ شده است که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسما افتتاح شد.

رونمایی از کتاب «با حافظان قرآن کریم» شامل تجربیات ۱۱۴ نفر از حافظان کل قرآن کریم که در قالب مصاحبه تنظیم‌ شده است از دیگر برنامه‌های وزیر ارشاد بود.

دیگر برنامه قرآنی که در تنگستان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود، افتتاح جشنواره «سودوکوی قرآنی» است که در این جشنواره به‌ جای اعداد سودوکو از کلمات قرآنی استفاده می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر بعد از ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح این مرکز قرآنی اظهار داشت: این ساختمان دارای هزار و ۸۰۰ متر زیربنا در چهار طبقه است که با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال ساخته شده است و هزینه آن توسط حجت اسلام حسین حق شناس تنگستانی تامین شده است.

حمیده ماحوزی با اشاره به فعالیت موسسه قرآنی حضرت ابراهیم خلیل الله اهرم از سال ۸۹ تاکنون، افزود: توسعه فعالیت‌های قرآنی در شهرستان تنگستان از مهمترین برنامه‌های این موسسه بوده است.

حجت الاسلام محمد حق شناس دبیر همایش افتتاح ساختمان موسسه قرآنی ابراهیم خلیل الله نیز اظهار داشت: کتاب «با حافظان قرآن کریم» شامل تجربیات ۱۱۴ نفر از حافظان کل قرآن کریم نیز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شده است.