به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی شامگاه پنج شنبه در جلسه بررسی مصوبات سفر هیئت دولت به لرستان با اشاره به میزان اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل هفت ایستگاه پمپاژ آب این استان اظهار داشت: در مجموع ۷.۵ میلیارد تومان برای تکمیل این تعداد ایستگاه پمپاژ که مصوبه سفر هیئت دولت به لرستان بوده نیاز است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ایستگاه پمپاژ آب «ملیون» دارای پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی است عنوان کرد: برای تکمیل این ایستگاه پمپاژ آب ۱.۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به پیشرفت ۸۵ درصدی ایستگاه پمپاژ «بنلار» و نیاز ۵۰۰ میلیون تومانی برای تکمیل آن گفت: همچنین برای ایستگاه پمپاژ «جلگه خلج» که دارای پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی بوده یک میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

صیادی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی ایستگاه پمپاژ آب «آمیران کوشکی» بیان داشت: برای تکمیل این ایستگاه پمپاژ نیز ۱.۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی بیان داشت: برای تکمیل ایستگاه پمپاژ آب «میشاخور» که ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ایستگاه پمپاژ «چم کوشک» به ترتیب دو میلیارد تومان و یک میلیارد تومان اعتبار نیاز است.