دیگر کارگاه تولید مواد مخدر نداریم/ رشد ۱۴ درصدی کشفیات

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا صبح امروز در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه دستاوردهای پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا را جمع بندی و برنامه ها ی این پلیس تخصصی در سال جدید را تشریح کرد.

سردار علی مویدی با گرامیداشت یاد شهدای مبارزه با مواد مخدر گفت: به نمایندگی از نیروی انتطامی از اصحاب رسانه به ویژه خبرنگارانی که در طول سال لحظه به لحظه با خادمین خود در نیروی انتظامی همراه بودند و باعث همگان سازی پلیس با مردم و دیگر دستگاه ها شدند تشکر و قدردانی کنم.

وی گفت: یکسال کاری موثر در امر برخورد با مواد مخدر را پشت سر گذاشتیم امسال در سایه شعار همدلی و همزبانی یک سال استثنایی بود.

وی با اشاره به عملکرد سال ۹۴ نسبت به سال های گذشته گفت: کمیت و کیفیت کار مبارزه با مواد مخدر در سال ۹۴ کاملا مشهود و قابل دفاع است، تا جایی که کارشناسان پلیس اذعان دارند هر چقدر درگیر معضل جدی اعتیاد هستیم با گذشت زمان کسب تجربه و به کارگیری تاکتیک های جدید توانستیم کیس های ویژه تری را پیگیری و به سرانجام برسانیم.

سردار مویدی افزود: آنچه تا به امروز توسط نیروی انتظامی در باب کشفیات ۵۲۵ تن انواع مواد مخدر کشف شده است، این است که نزدیک به ۱۴ درصد شاهد افزایش هستیم.

وی افزود: در سال جاری تمرکز بر روی شرق کشور بود و به لحاظ هدف گذاری ها از ورود مواد به کشور جلوگیری کردیم در استان سیستان ۱۰۰ در صد کشفیاتمان افزایش یافته است و این مهم در راستای هدف گذاری های خوب ناجاست.

به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، ۳۴۰ هزار نفر تا امروز دستگیر شده اند که ۲۳۰ هزار نفر قاچاقچی و بقیه معتادان آلوده به مواد بوده اند. ۲۸۰ هزار پرونده تا به امروز در بحث مبارزه با مواد تشکیل شده و ۲هزار و ۶۰۰ باند متلاشی شده و ۱۱۰ قبضه سلاح کشف شده و ۶۱ قاچاقچی به هلاکت رسیده اند.

کاهش ۷۰ درصدی تلفات و ۲۵ درصدی مجروحیت نیروهای خودی

مویدی گفت: در سال جدید ۷۰ درصد تلفات خودی و ۲۵ درصد مجروحیت در بین همکارانم کاسته شده است.

مویدی با اشاره به اینکه امسال ۳ نفر از همکاران مبارزه با مواد مخدر شهید شده اند، گفت: امروز دیگر چیزی به اسم کارگاه تولید مواد مخدر وجود ندارد و تولیدکنندگان در خانه های خود اقدام به تولید می کنند. ۱۹۰ آشپزخانه در سال جدید کشف و منهدم شده که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد کاهش داشته است.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: بیشترین کشفیات ما تریاک با ۴۰۰ تن بعد حشیش و بعد مرفین است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برنامه های نوروزی پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: امر مبارزه با مواد مخدر محدود به زمان خاصی نیست. حضور همکاران من به صورت ۲۴ ساعته در همه مرزها و مکان ها به ویژه در ایام تعطیلات تشدید خواهد شد لذا پلیس محدود به زمان خاصی نیست و در پایان سال برای اجرای طرح های ویژه ای در شرق و جنوب شرق توجیه شده اند در ایام تعطیلات برای ما به عنوان پلیس بهترین فرصت برای مبارزه و پیشگیری از قاچاق است.

مویدی درباره ساماندهی معتادان متجاهر نیز گفت: در سال جاری با یک هدف گذاری هماهنگ با سایر دستگاه ها در بحث معتادان متجاهر اقدامات خوبی انجام شد و ۱۱۰ هزار معتاد جمع آوری شد در تهران ۵ هزار نفر معتاد ساماندهی شدند و برای اولین بار اثر آن در سطح خیابان قابل مشاهده است.

مویدی ادامه داد معتاد مرد همه جا وجود دارد اما الان با قاطعیت اعلام می کنم که خانم های معتاد در تهران با گذشته اصلا قابل مقایسه نیست و اگر کسی خانم معتادی را در خیابان دید، می تواند مراتب را به ۱۱۰ اطلاع بدهد تا ماموران در سریع ترین زمان ممکن نسبت به جمع آوری و انتقال وی به سامان سراها اقدام کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در بخش دیگری از سخنان خود با تشکر ویژه از فرماندهی تهران بزرگ و شهردار تهران و شوارای هماهنگی تهران بزرگ گفت: این تشکل ها با همکاری خوب توانستند الگویی را ارائه بدهند که آغاز یک حرکت مثبت در امر برخورد با معتادان متجاهر بود.

طرح جمع آوری معتادان متجاهر کشوری می شود

وی افزود: مدل برخورد با معتادان متجاهر تهرانی دستاوردهای ارزشمندی داشت که با الگوبرداری از دستاوردهای آن در دیگر استان ها هم به اجرا در خواهد آمد تا جایی که در حال حاضر امر مبارزه با مواد مخدر در استان فارس و شهر شیراز هم در حال پیگیری است.

مویدی با اساره به اینکه ۱۱۰ هزار معتاد در سطح کشور جمع آوری شده اند، گفت: در سال آینده تمرکز برنامه های ما در مبارزه با قاچاقچیان ادامه دارد و مبارزه با خرده فروشان در اولویت برنامه های پلیس مبارزه با مواد مخدر است.

وی ادامه داد: توسعه مباحث علمی در سطح استان ها و آموزش نیروها به روز خواهد شد و شاهد آثار مثبت آموزش همکارانمان خواهیم بود.

مویدی درباره پرونده های مهم این پلیس گفت: پرونده ای وجود دارد که همکاران من ۲۷۷ روز پیگیر آن بودند تا توانستند آن را به سرانجام برسانند.

وی در تشریح این پرونده گفت: فردی قصد داشت با تفکری جدید یک ماده مخدر جدید را به کشور وارد کند که خوشبختانه شناسایی شد و عوامل آن شناسایی شدند و جای تاسف دارد که عوامل این پرونده افراد دانشگاهی هستند که با علم به خطرات این مواد اقدام به ورود آن به کشور کرده بودند.

دستگیری ۸ دانشگاهی در پرونده مواد مخدر

وی از دستگیری ۸ نفر درباره این پرونده خبر داد و گفت: همه دستگیر شدگان افراد دانشگاهی و تحصیلکرده بودند.

مویدی درباره پرونده تمساح خلیج فارس گفت: این پرونده با توجه به شبکه پیچیده مالی که دارد همچنان در دست بررسی است و امیدواریم تا پایان سال درباره این پرونده نتیجه گیری قطعی انجام شود.

مویدی ۵ استان را به عنوان استان های هدف برای اجرای برنامه های مواد مخدر ناجا عنوان کرد و گفت: استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، خراسان جنوبی و یزد جزو ۵ استان هدف اجرای برنامه های پلیس مبارزه با مواد مخدر هستند و طرح های پلیسی در این استان ها با جدیت دنبال می شود.

سردار مویدی درباره مبارزه با مواد مخدر و مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر گفت: در بحث مبارزه با مواد مخدر در موقعیت ویژه ای قرار داریم و باید از اظهارنظر غیرکارشناسی پرهیز شود.

نظام ما در برابر قاچاقچیان کوتاه نخواهد آمد

نظام ما آنقدر هوشمندانه عمل می کند که به هیچ وجه در برابر قاچاقچیان کوتاه نخواهد امد ولی پلیس به هیچ وجه موافق کاهش قوانین در برخورد با قاچاقچیان کلان نیست.

وی درباره انتظارات پلیس از مجلس جدید گفت: از مردم به خاطر حضور پر رنگ پای صندوق های رای سپاسگزارم. از نمایندگان تقاضا دارم بتوانند به امر مواد مخدر توجه ویژه داشته باشد و فراکسیون مبارزه با مواد مخدر شکل مثلت و مدافع و پررنگی داشته باشد.

مویدی گفت: طبق بررسی ها و نظرسنجی ها بیشترین درخواست مردم از مسئولان برخورد با مواد مخدر و جمع آوری معتادان است. همدلی مجلسیون می تواند پلیس را در اجرای برنامه های پیشگیرانه و ضربتی دلگرم کند.

مویدی در ادامه گفت: همکاری پلیس با گمرکات برای جلوگیری از ورود پیش سازها در بالاترین حد ممکن است و جا دارد از همکارانم در گمرک تشکر و قدردانی کنم.

هیچ ماده مخدر جدیدی وارد کشور نشده است

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا درباره ورود مواد مخدر جدید گفت: به هیچ وجه ماده مخدر جدید در کشور وارد نشده است اگر چنین موردی اتفاق بیفتد قطعا پلیس از همکاری رسانه ها برای معرفی این مواد استفاده خواهد کرد.

وی گفت تنها باندی که دستگیر شد همان باندی بود که ۸ نفر تحصیلکرده درجریان آن دستگیر شدند این افراد قصد داشتند مواد جدید را با پیش سازهای جدید بسازند و کارهای علمی و تحقیقاتی اش را هم انجام داه بودند که خوشبختانه در نطفه خفه شد.

مویدی وجود مخدرهای صوتی در کشورمان را نیز رد کرد و گفت: چنین مواد مخدری در دنیا وجود دارند اما وجود آن در کشور ما تاکنون تایید نشده است!

مویدی درباره استفاده از تجهیزات ویژه در امر مبارزه با مواد مخدر در کشور نیز گفت: با برداشته شدن تحریم ها امیدواری برای استفاده از تجهیزات استاندارد بسیار بالاست اما در دوران تحریم ها همکاران من روی پای خود ایستاده و با تولید دستگاه های ویژه گام های موثری در باب مبارزه و کشف مواد مخدر برداشته اند که همین مهم ما را از وابستگی به تجهیزات از دیگر کشورها بی نیاز می کند.

مویدی درباره آموزش و نقش انکارناپذیر آن در امر پیشگیری گفت: تا کنون یک میلیون و 500 هزار نفر تحت پوشش برنامه های آموزشی قرار گرفته اند که این تعداد در بین دانش آموزان و دانشگاهیان پر رنگ تر از بقیه اقشار جامعه است.

وی اعلام آمادگی کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر آمادگی امضای تفاهم نامه با مراکز آموزشی و حوزه های علمیه برای اجرای برنامه های پیشگیرانه را دارد.

مویدی به نشست خود با دادستان نیز اشاره کرد و گفت: در این نشست آخرین راهکارهای قضایی تبیین شد و امیدواریم از دستاوردهای قضایی در امر مبارزه با مواد مخدر در تهران در دیگر شهرهای کشور نیز استفاده شود.

وی با پرده برداری از آخرین مدل جاسازی مواد مخدر در تخته های ام دی اف گفت: قاچاقچیان قصد داشتند مواد مخدر از نوع تریاک را که به صورت فشرده در لایه های ورق های ام دی اف قرار داده بودند، قاچاق کنند که خوشبختانه پلیس موفق به کشف و جلوگیری از قاچاق آن از داخل کشور شد.

مویدی با اعلام اینکه تلاش برای شناسایی همه سرشاخه های این باند که اقدام به قاچاق تریاک از داخل ایران به خارج از مرزها در قالب ورق های ام دی اف می کردند همچنان ادامه دارد، گفت: تاکنون چند نفر در ارتباط با این باند دستگیر شده اند و تحقیقات درباره شناسایی و دستگیری بقیه اعضای باند همچنان ادامه دارد.