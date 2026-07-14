به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، در بستر جنگ تحمیلی سوم و فقدان ناگهانی رهبر تاریخی انقلاب، یکی از عمیق‌ترین بحران‌های هویتی جامعه ایران در سده اخیر است. اما پرسش تمدنی این نوشتار آن است که این آیین سوگواری، چگونه می‌تواند به «پاسخ خلاق تمدنی» بدل شود و از دل فقدان، افقی تازه برای بازآفرینی تمدن اسلامی بگشاید. این یادداشت، با تکیه بر نظریه «بازآفرینی گفتمانی» و رویکرد «مناسک گذار» در انسان‌شناسی فرهنگی، استدلال می‌کند که تشییع رهبر شهید، به‌مثابه یک «آیین عبور تمدنی» عمل می‌کند که از رهگذر سه کارکرد بنیادین - «بازتعریف رابطه امت و امام»، «احیای گفتمان شهادت به‌مثابه موتور تمدن‌سازی» و «ارائه روایتی نو از اقتدار معنوی» - بستر بازآفرینی تمدن اسلامی را در افقی فراگیر فراهم می‌آورد. این آیین، نه یک پایان که آغازی دیگر، برای امتی است که در مسیر تمدن‌سازی خویش، از هیچ بزنگاهی فروگذار نمی‌کند.

۱. تشییع به‌مثابه بازتعریف رابطه امت و امام

در گفتمان تمدنی اسلام شیعی، رابطه امت و امام؛ صرفا یک رابطه سیاسی یا ولایی نهادی نیست؛ بلکه پیوندی عاطفی-معرفتی است که بر پایه محبت و اقتدا شکل گرفته و هویت جمعی مسلمانان را بازتولید می‌کند. شهادت امام، در این سنت، هرگز به معنای گسست این پیوند نیست؛ بلکه آزمایشی برای امت است تا عمق تعلق خویش را به نمایش بگذارد. تشییع رهبر شهید، با حضور میلیونی مردم، این پیوند را نه در سطح نظری، که در سطح کنش جمعی عینی، بازتعریف می‌کند. مردم با حمل پیکر، با اشک و دعا، با راهپیمایی بی‌امان، درواقع عهدی دوباره با آرمان‌های رهبر خود می‌بندند و این عهد، خود، مبنایی برای تداوم مسیر تمدنی انقلاب است.

این بازتعریف، از منظر تمدن‌شناسی، کارکردی هویت‌بخش دارد. هنگامی که امت در فقدان رهبر، خود را بازمی‌یابد و به‌مثابه یک «کل منسجم» ظاهر می‌شود، درواقع هویت تمدنی خویش را بر پایه ارادت دینی و مقاومت سیاسی بازآفرینی می‌کند. این هویت بازآفرین‌شده، در برابر گفتمان‌های رقیب تمدنی (غرب و نظام سلطه) به‌عنوان یک «ضد روایت زنده» صف‌آرایی می‌کند.

۲. احیای گفتمان شهادت؛ موتور محرک تمدن‌سازی

تمدن اسلامی، در ژرف‌ترین لایه خود، بر «گفتمان شهادت» استوار شده است. شهادت، در این گفتمان، پایان زندگی نیست؛ بلکه آغاز یک حیات تازه در ساحت معنا و تاریخ است. واقعه عاشورا و شهادت امام حسین (علیه‌السلام) که نقطه عطف تمدن‌سازی شیعی است، این روایت را به‌خوبی به نمایش گذاشته است: شهادت، به‌جای آنکه نیروهای اجتماعی را تضعیف کند، آنها را به‌سوی بسیجی فراگیر برای تحقق آرمان‌های الهی سوق می‌دهد.

تشییع رهبر شهید، این گفتمان کهن را در قالبی نوین و در جغرافیایی گسترده بازآفرینی می‌کند. پیکر شهید، در این آیین، به «نماد تداوم» تبدیل می‌شود؛ نه نماد شکست. مردم با حضور در تشییع، این پیام را به جهان مخابره می‌کنند که شهادت، آنها را از پای درنمی‌آورد، بلکه به «منبعی پایان‌ناپذیر از انرژی تمدنی» برای آنان تبدیل می‌شود. در این چارچوب، تشییع، خود یک کنش تمدن‌ساز است؛ زیرا گفتمان شهادت را از حوزه نظر به حوزه عمل همگانی منتقل می‌کند و آن را به نیرویی پیشران برای ساختن آینده بدل می‌سازد.

۳. روایتی نو از اقتدار معنوی

تمدن اسلامی، در عصری که رهبر خود را از دست می‌دهد، همواره با پرسش «اقتدار معنوی پسا-فقدان» مواجه بوده است. تشییع رهبر شهید، به‌مثابه یک آیین جمعی، پاسخی عملی به این پرسش می‌دهد: اقتدار معنوی یک رهبر، صرفا به حضور فیزیکی او وابسته نیست؛ بلکه در حافظه جمعی، ارادت عمومی و گفتمان تداوم‌یافته او ساری و جاری است. تشییع، با بازتولید این ارادت در مقیاسی بی‌سابقه، نشان می‌دهد که رهبر شهید، بیش از پیش در کانون هویت جمعی امت جای می‌گیرد و حضور معنوی او، جانشین حضور فیزیکی‌اش می‌شود.

از منظر تمدن‌شناسی، این فرآیند، گذار از رهبری شخصی به رهبری گفتمانی، نامیده می‌شود. تمدن، برای پایداری و دوام، نیازمند نهادینگی ارزش‌ها و آرمان‌هاست، نه وابستگی صرف به افراد. تشییع رهبر شهید، این گذار را در بستری عاطفی و مشارکتی تسهیل می‌کند. مردم با حضور خود، درواقع «گفتمان رهبر» را از قالب یک شخص به قالب یک «افق تمدنی جمعی» ارتقا می‌دهند و بدین‌سان، زمینه تداوم تمدن را بدون اتکا به وجود فیزیکی یک رهبر، فراهم می‌آورند.

۴. تشییع به‌مثابه آیین عبور؛ از بحران به افق تازه

در انسان‌شناسی فرهنگی، مناسک عبور یا گذار، آیین‌هایی هستند که یک جامعه را از وضعیتی به وضعیتی دیگر منتقل می‌کنند؛ از بحران به ثبات، از فقدان به بازآفرینی. تشییع رهبر شهید، دقیقا چنین کارکردی دارد. جامعه ایران، با این آیین، از «وضعیت فقدان و شوک» عبور می‌کند و به «وضعیت بازآفرینی و همبستگی نوین» وارد می‌شود. این عبور، نه یک عبور فردی، که یک عبور جمعی و تمدنی است؛ کل امت، در این آیین، سوگوارانه اما مصمم، از بحران کنونی می‌گذرد و به سمت افقی تازه در تمدن‌سازی اسلامی گام برمی‌دارد.

ویژگی ممتاز این آیین عبور، نسبت آن با «زمان تاریخی» است. تشییع، همزمان، به گذشته پیوند می‌زند (با یادآوری تشییع‌های بزرگ تاریخ انقلاب و سنت حسینی)، در حال حاضر تحقق می‌یابد (با حضور میلیونی و کنش همگانی) و به آینده اشاره می‌کند (با تاکید بر تداوم مسیر و بازآفرینی تمدن). این پیوند سه‌گانه، به آیین تشییع، ابعادی فراتاریخی می‌بخشد و آن را از یک رویداد خبری زودگذر، به نقطه عطفی جاودان، در حافظه تمدنی امت تبدیل می‌کند.

هدایت در افق بازآفرینی

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، در ژرف‌ترین لایه خود، یک «آیین تمدنی» است؛ آیینی که از رهگذر سه کارکرد بنیادین، بستر بازآفرینی تمدن اسلامی را فراهم می‌آورد: نخست، بازتعریف رابط امت و امام؛ که پیوند عاطفی-معرفتی جامعه با رهبری خویش را در شرایط فقدان، تثبیت و تعمیق می‌بخشد. دوم، احیای گفتمان شهادت؛ که شهادت را نه به‌عنوان پایان، بلکه به‌عنوان موتور محرک تمدن‌سازی بازتعریف می‌کند و آن را به نیرویی پیشران برای ساختن آینده تبدیل می‌کند. سوم، ارائه روایتی نو از اقتدار معنوی؛ که گذار از رهبری شخصی به رهبری گفتمانی را در بستری عاطفی و مشارکتی تسهیل می‌کند و بدین‌سان، تداوم تمدن را بدون اتکا به حضور فیزیکی یک شخص، ممکن می‌سازد.

در نهایت، تشییع رهبر شهید، به‌مثابه یک «آیین عبور تمدنی»، جامعه ایران و جهان اسلام را از بحران فقدان به افق بازآفرینی هدایت می‌کند. این آیین، با پیوند گذشته، حال و آینده در یک کنش همگانی، حافظ تمدنی امت را فعال می‌سازد و مسیر تمدن اسلامی را با شتابی تازه آغاز می‌کند. آنچه در خیابان‌های تهران، قم و مشهد رقم می‌خورد، نه صرفا بدرقه یک رهبر، که تولدی دوباره برای امتی است که در مسیر تمدن‌سازی خویش، از هیچ بزنگاهی فروگذار نمی‌کند و از دل بحران‌ها، نیرویی تازه برای حرکت به‌سوی افق‌های دوردست تمدن اسلامی می‌یابد.