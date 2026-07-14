به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نفت، سعید توکلی در نشست هماهنگی مدیریت مصرف سوخت زمستانی و در حاشیه نشست هیئتمدیره این شرکت، با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای عبور از فصل سرد سال بیان کرد: مدیریت مصرف و بهینهسازی، بازسازی و جبران خسارتهای ناشی از حوادث و توسعه هوشمندسازی، سه راهبرد اصلی شرکت ملی گاز ایران در سال جاری و پس از جنگ تحمیلی سوم است که برای تحقق این اهداف، صدها پروژه و ریزپروژه در بخشهای مختلف صنعت گاز تعریف شده و در حال اجراست.
وی با اشاره به حادثه ۲۷ اسفند و حمله دشمن به تأسیسات گازی، از آن بهعنوان «چرنوبیل گازی» یاد کرد و افزود: در این حادثه، ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید روزانه گاز کشور از چرخه خارج شد، اما با مدیریت یکپارچه وزارت نفت، تغییر آرایش عملیاتی شبکه، آمادگی پالایشگاهها، ایستگاههای تقویت فشار و تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت گاز، پایداری شبکه حفظ شد و هیچ حادثه ثانویهای در کشور رخ نداد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اینکه مدیریت انرژی فقط به عهده شرکت ملی گاز ایران نیست، تصریح کرد: عبور موفق از زمستان، نیازمند همافزایی همه دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی، کمیتههای انرژی و همراهی مردم در مدیریت مصرف است.
توکلی با اشاره به جایگاه گاز در سبد انرژی کشور، اصلاح الگوی مصرف را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و گفت: امروز ۷۳ درصد سبد انرژی کشور به گاز طبیعی وابسته است و بیش از ۸۰ درصد سوخت نیروگاههای حرارتی نیز از گاز تأمین میشود؛ ازاینرو، بهینهسازی مصرف و ارتقای بهرهوری انرژی باید به اولویتی ملی تبدیل شود.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت ناترازی انرژی فقط با افزایش تولید ممکن نیست، گفت: استفاده از ظرفیت شرکتهای کارور، توسعه هوشمندسازی، کنترل و پایش مصرف مشترکان عمده، مقابله با سرقت گاز و بهرهگیری از فناوریهای روز، از مهمترین برنامههای شرکت ملی گاز ایران برای ارتقای بهرهوری و مدیریت مصرف در سال جاری است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پایان، بر بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای نظارتی، روابط عمومیها، رسانهها و تشکلهای مردمی برای فرهنگسازی در حوزه مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: با برنامهریزی، انسجام سازمانی و مشارکت همه بخشها، میتوان زمستان پیشرو را با حفظ پایداری شبکه گاز با موفقیت پشتسر گذاشت.
توکلی همچنین در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به برنامههای مدیریت مصرف گازطبیعی افزود: در صورت تصویب و اجرای بستههای پیشبینیشده، امکان مدیریت بهتر مصرف فراهم میشود تا کمترین تأثیر بر بخشهای خانگی و تجاری وارد شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در ادامه افزود: در بخش گاز و برق خانگی، نیازمند فرهنگسازی گسترده هستیم. استفاده از ظرفیتهای اطلاعرسانی و اپراتورها برای تشویق مردم به صرفهجویی، از ضرورتهای انکارناپذیر است. همچنین باید سازوکارهایی ایجاد شود تا مشترکان پرمصرف نسبت به پیامدهای مصرف بیرویه خود آگاه شوند.
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