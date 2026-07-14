به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، ارتش کویت اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور هم اکنون در حال مقابله با حمله به این کشور هستند.

ارتش کویت اشاره کرد که شنیده شدن صدای انفجار ناشی از فعالیت پدافند هوایی برای رهگیری حملات است.

این در حالی است که برخی منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در کویت خبر می دهند.

منابع خبری از دور جدید حملات به کویت خبر داده و اعلام کردند که آژیر خطر لحظه ای قطع نمی شود.

ارتش کویت اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در حال مقابله با پهپادها و موشک های شلیک شده هستند.