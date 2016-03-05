رهبر معظم انقلاب بر پیکر آیت الله واعظ طبسی نماز اقامه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای با حضور در صحن حرم مطهر رضوی نماز بر پیکر آیت الله واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی را اقامه کردند.

در صف نمازگزاران رئیس جمهور ایران اسلامی، رئیس قوه قضائیه و سایر اعضای کابینه دولت و همچنین امام جمعه مشهد حضور دارند.

مردم ولایتمدار خراسان با سر دادن شعار «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند»و «دست خدا بر سر ماست خامنه ای رهبر ما است» رهبر معظم انقلاب را در صحن رضوی همراهی کردند.

پیکرمطهر آیت الله واعظ طبسی مقارن ساعت 9 صبح امروز با خیل عظیم سوگواران از محل حسینیه امام رضا(ع) تا حرم مطهر رضوی بر روی دستان مردم ولایتمدار مشهد تشییع شد.

سوگواران و عزاداران با شعار « الله اکبر»، «لا اله الا الله» و «عزا عزاست امروز روز عزاست امروز؛ امام هشتم ما صاحب عزاست امروز» پیکر این عالم ربانی را از عرصه میدان شهدا تا صحن جامع حرم مطهر رضوی تشییع کردند.

مراسم سوگواری رحلت آیت الله واعظ طبسی پس از تشییع پیکر این عالم ربانی در صحن جامع حرم مطهر رضوی با قرائت زیارت امین الله و قرائت قرآن مجید برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر حضور با سعادت رهبر معظم انقلاب در مراسم تشییع آیت الله واعظ طبسی مقامات عالی رتبه بسیاری از جمله رئیس جمهور ایران اسلامی، وزیر کشور، رئیس قوه قضائیه، دستیار ویژه رئیس جمهوری، رئیس دفتر ریاست جمهوری، معاون رئیس جمهوری، وزرای بهداشت و اطلاعات، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین جمعی دیگر از اعضای هیئت دولت در مراسم تشییع آیت الله طبسی حضور یافتند.