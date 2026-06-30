کاظمی: تشییع رهبر شهید، تجلی عشق و وفاداری ملت به انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و اعضای خانواده ایشان در شهرهای تهران، قم و مشهد، اظهار کرد: تشییع پیکر مطهر رهبر شهید صرفا یک مراسم رسمی نیست، بلکه تجلی عشق، وفاداری و دلبستگی ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت و ادامه راه شهیدان است، از این‌رو باید همه ظرفیت‌های مردمی، فرهنگی و اجرایی کشور برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم به کار گرفته شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با بیان اینکه تجربه برگزاری راهپیمایی عظیم اربعین حسینی می‌تواند الگوی مناسبی برای مدیریت این رویداد باشد، افزود: اربعین طی سال‌های گذشته نشان داده است که با اتکا به مشارکت مردمی، هم‌افزایی دستگاه‌ها و سازماندهی مناسب خدمات می‌توان اجتماعات میلیونی را با نظم امنیت و آرامش مدیریت کرد.

کاظمی ادامه داد: در مراسم تشییع نیز باید همان روحیه خدمت‌رسانی، موکب‌داری، مشارکت داوطلبانه مردم و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی، امدادی و خدماتی حاکم باشد تا زائران و شرکت‌کنندگان بدون دغدغه بتوانند در این مراسم معنوی حضور یابند.



وی تأمین خدمات اولیه از جمله آب آشامیدنی، تغذیه، امکانات بهداشتی، خدمات درمانی، اسکان موقت، حمل‌ونقل، اطلاع‌رسانی، راهنمایی زائران و مدیریت جمعیت را از مهم‌ترین الزامات این مراسم دانست و تصریح کرد: همان‌گونه که در اربعین خدمت به زائران افتخار بزرگی محسوب می‌شود، در این مراسم نیز باید فرهنگ میزبانی و خدمت‌رسانی در بالاترین سطح جلوه‌گر شود.



مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با تأکید بر نقش مهم هیئات مذهبی، گروه‌های جهادی، تشکل‌های مردمی، مساجد و نیروهای داوطلب در برگزاری هرچه بهتر این مراسم، گفت: حضور این مجموعه‌ها در کنار دستگاه‌های مسئول می‌تواند بسیاری از نیازهای اجرایی و خدماتی را پوشش داده و زمینه برگزاری مراسمی منظم، باشکوه و در شأن مقام والای رهبر شهید را فراهم کند.



کاظمی خاطرنشان کرد: این مراسم متعلق به همه مردم ایران است و حضور پرشور اقشار مختلف جامعه، بار دیگر وحدت، انسجام ملی و وفاداری ملت به ارزش‌های انقلاب اسلامی را به نمایش خواهد گذاشت.



وی در پایان تأکید کرد: اگر تجربه ارزشمند مدیریت مردمی اربعین با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان دستگاه‌ها و مشارکت گسترده مردم در این مراسم به‌کار گرفته شود، تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان به یکی از ماندگارترین و باشکوه‌ترین اجتماعات معنوی تاریخ انقلاب اسلامی تبدیل خواهد شد، مراسمی که علاوه بر پاسداشت مقام شهیدان، پیام عزت، همبستگی و استمرار راه انقلاب را به جهانیان مخابره می‌کند.