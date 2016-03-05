صادرات فراورده های لبنی در مازندران ۲۱ درصد رشد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت مازندران، محمد محمد پور افزود: ازلحاظ وزنی نیز صادرات فرآورده‌های لبنی در ۱۱ماهه سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ بیش از ۱۹ درصد رشد داشته است بطوریکه از رقم ۱۳۱ هزار و ۳۸۷ تن به ۱۵۶ هزار و ۳۲ تن افزایش یافت.

وی گفت: محصولات و فرآورده‌های لبنی استان به کشورهای عراق، کویت و عربستان که مهم‌ترین بازارهای هدف استان در این بخش است ونیز به کشورهای حاشیه دریای خزر و... صادر شد.

محمد پور عمران ایشان با اشاره به این موضوع که صنعت لبنیات در کشور و استان به‌عنوان یکی از صنایع تکمیلی بخش کشاورزی بوده که نقش بسیار مهمی در اشتغال و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند اظهار داشت: با توجه به رفع مشکل صادرات این محصول به روسیه و اخذ مجوز صادرات توسط شرکت کاله شاهد جهش عظیمی در صادرات این محصول خواهیم بود.