مرکز مشاوره دانشگاه تهران ممتاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیست و هفتمین گردهمایی رؤسای مراکز مشاوره دانشجویی کشور که ۱۰ و ۱۱ اسفندماه در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، مرکز مشاوره دانشگاه تهران از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارشت علوم به عنوان «مرکز مشاوره ممتاز کشوری» در سال ۹۴ انتخاب و با اعطای لوح تقدیر و تندیس مورد تشویق قرار گرفت.

این دانشگاه بر اساس ارزیابی‌های به عمل آمده توسط دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم در سال جاری، بیش از ۴۰ هزار امتیاز کسب و حائز رتبه اول کشور شد و پس از آن دانشگاه صنعتی اصفهان با کسب حدود ۱۴ هزار امتیاز، رتبه دوم را احراز کرد.

در این مراسم که با حضور مسئولین ستاد مبارز با مواد مخدر کشور برگزار شد، از دانشگاه تهران برای فعالیت‌های ویژه در حوزه پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعی و به ویژه اعتیاد نیز تقدیر شد.