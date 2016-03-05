  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۱۰

مرکز مشاوره دانشگاه تهران ممتاز شد

مرکز مشاوره دانشگاه تهران ممتاز شد

در بیست و هفتمین گردهمایی رؤسای مراکز مشاوره دانشجویی کشور، مرکز مشاوره دانشگاه تهران برای چندمین سال پیاپی به عنوان «مرکز مشاوره ممتاز کشوری» انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیست و هفتمین گردهمایی رؤسای مراکز مشاوره دانشجویی کشور که ۱۰ و ۱۱ اسفندماه در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، مرکز مشاوره دانشگاه تهران از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارشت علوم به عنوان «مرکز مشاوره ممتاز کشوری» در سال ۹۴ انتخاب و با اعطای لوح تقدیر و تندیس مورد تشویق قرار گرفت.

این دانشگاه بر اساس ارزیابی‌های به عمل آمده توسط دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم در سال جاری، بیش از ۴۰ هزار امتیاز کسب و حائز رتبه اول کشور شد و پس از آن دانشگاه صنعتی اصفهان با کسب حدود ۱۴ هزار امتیاز، رتبه دوم را احراز کرد.

در این مراسم که با حضور مسئولین ستاد مبارز با مواد مخدر کشور برگزار شد، از دانشگاه تهران برای فعالیت‌های ویژه در حوزه پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعی و به ویژه اعتیاد نیز تقدیر شد.

کد مطلب 3572725

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها