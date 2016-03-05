حضور فیلم «دو» از ایران در جشنواره «سیلک رود»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «دو» به کارگردانی سهیلا گلستانی و تهیه کنندگی پرویز پرستویی در بخش رسمی مسابقه جشنواره «سیلک رود» پذیرفته شده است .این فستیوال از تاریخ ۱۰ تا ۱۴ مارچ ۲۰۱۶ در دوبلین ایرلند برگزار می شود.

فیلم سینمایی «دو» که با نگاهی به داستان «کفش های خدمتکار» اثر برنارد مالامود نوشته شده است، داستان زن خدمتکاری را روایت می کند که در خانه بهمن کار می کند. بهمن بعد از سال ها زندگی در اروپا به ایران بازگشته و ارتباط عاطفی اش را با زندگی و گذشته اش قطع کرده است و بعد از بازگشت به خانه اش در ایران قصد فروش آن را دارد.

پرویز پرستویی، مهتاب نصیرپور، سوگل خلیق، محمد ربانی، سارا قراچه‌داغی، مصطفی زند، پیمان جعفری، سارا پورصبری، الهام شعبانی، سمیه برجی، رضا مسعودی، علی احسانی، جواد فراهانی، امیر جنابی، مهرانه مهین ترابی، محمد علی سجادی، ارد زند، سمانه وفایی، منیر شاهین، حسام نورانی، امیر حسین ترابی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

عوامل فیلم «دو» عبارتند از کارگردان، نویسنده: سهیلا گلستانی، تهیه کننده: پرویز پرستویی، مجری طرح: روح الله برادری، مدیر فیلمبرداری: پیمان شادمان فر، صدابردار: مهران ملکوتی، مشاور کارگردان: رضا میر کریمی، طراح صحنه: کیوان مقدم، طراح لباس: سارا سمیعی، طراح چهره پردازی: کامران خلج، صداگذار: مانی هاشمیان، تدوین: هایده صفی یاری، موسیقی: علی قمصری، منشی صحنه: حمیرا نعمت اله، مدیر تولید: محمدرضا منصوری، مجری طرح: طوبی فیلم، جلوه های ویژه بصری: بهنام خاکسار، جلوه های میدانی: آرش آقا بیک، عکاس، تصویر بردار پشت صحنه: نوید سجادی حسینی، مشاور رسانه ای:بهناز شیربانی، طراح پوستر:علی باقری.

مرجان علیزاده مدیریت پخش بین الملی این فیلم را برعهده دارد.

فیلم «دو» از هفتم اسفندماه در سینماهای گروه «هنر و تجربه» اکران شده است.