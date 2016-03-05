به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی ضمن اشاره به اینکه در راستای توسعه فروش صنایع دستی، بازارچه صنایع دستی استان زنجان راه اندازی شد، ادامه داد: علاوه بر بازارچه صنایع‌دستی، مجموعه اهدایی خاندان حاج رجب‌علی مقدم٬ بازارچه صنایع‌دستی٬ کارگاه سفال٬ کارگاه میناکاری٬ شربت‌خانه و رونمایی از تابلو میناکاری شفاعت حضرت زهرا (س) افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه بازارچه صنایع‌دستی زنجان با فضایی سنتی در کنار موزه رختشویخانه افتتاح شد، ادامه داد: بازارچه صنایع دستی در کنار رختشویخانه استان زنجان با ۳۰ غرفه و کارگاه صنایع دستی راه اندازی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان تصریح کرد: تا یک ماه آینده بسته بندی استانداردهای لازم و رایگان در اختیار صنعتگران برتر استان قرار می گیرد و طرح طراحی صنعتی برای بسته بندی مس، ملیله و چاقو استان در ماه های آینده انجام می شود.

رحمتی یادآور شد: توجه به بسته بندی صنایع دستی رونق توسعه این محصولات را به دنبال دارد و در توسعه صادرات و فروش این محصولات بسیار موثر خواهد بود.

بازارچه صنایع‌دستی زنجان با حضور استاندار٬ معاون صنایع‌دستی سازمان میراث‌فرهنگی و رییس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع‌دستی افتتاح شد.