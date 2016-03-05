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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۳۵

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان:

بازارچه صنایع‌دستی زنجان افتتاح شد

بازارچه صنایع‌دستی زنجان افتتاح شد

زنجان -مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: بازارچه صنایع‌دستی زنجان با فضایی سنتی در کنار موزه رختشویخانه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی ضمن اشاره به اینکه در راستای توسعه فروش صنایع دستی، بازارچه صنایع دستی استان زنجان راه اندازی شد، ادامه داد: علاوه بر بازارچه صنایع‌دستی، مجموعه اهدایی خاندان حاج رجب‌علی مقدم٬ بازارچه صنایع‌دستی٬ کارگاه سفال٬ کارگاه میناکاری٬ شربت‌خانه و رونمایی از تابلو میناکاری شفاعت حضرت زهرا (س) افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه بازارچه صنایع‌دستی زنجان با فضایی سنتی در کنار موزه رختشویخانه افتتاح شد، ادامه داد: بازارچه صنایع دستی در کنار رختشویخانه استان زنجان با ۳۰ غرفه و کارگاه صنایع دستی راه اندازی شد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان تصریح کرد: تا یک ماه آینده بسته بندی استانداردهای لازم و رایگان در اختیار صنعتگران برتر استان قرار می گیرد و طرح طراحی صنعتی برای بسته بندی مس، ملیله و چاقو استان در ماه های آینده انجام می شود

رحمتی یادآور شد: توجه به بسته بندی صنایع دستی رونق توسعه این محصولات را به دنبال دارد و در توسعه صادرات و فروش این محصولات بسیار موثر خواهد بود.

بازارچه صنایع‌دستی زنجان با حضور استاندار٬ معاون صنایع‌دستی سازمان میراث‌فرهنگی و رییس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع‌دستی افتتاح شد.

کد مطلب 3572902

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