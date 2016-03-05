به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «سه ستاره» با محوریت انتخاب برگزیدگان تلویزیون در سال ۹۴ از امشب ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه سوم سیما می رود. این برنامه با اجرا و تهیه کنندگی احسان علیخانی ۸ شب به صورت زنده کاندیداهای آثار و برنامه‌های تلویزیونی را اعلام می کند. قرار است در ۸ بخش اصلی که شامل «مجری»، «برنامه‌های ورزش و سرگرمی»، «گزارشگران برنامه‌ای»، «مجموعه‌های داستانی و نمایشی»، «بازیگران مرد»، «بازیگران زن» و ۲ بخش جنبی متشکل از «ورزشکاران برتر زن و مرد» این کاندیداها به مردم معرفی شوند تا در نهایت مردم با ارسال نظراتشان به سامانه پیامکی برنامه، برگزیده شان را معرفی کنند.

در مرحله اول این انتخاب، کاندیداهایی از طریق مدیران هر شبکه در اختیار داوران برنامه قرار گرفت و از امشب و در مرحله آخر انتخاب از میان این کاندیداها در اختیار مردم است.

در نهایت قرار است در برنامه سال تحویل ۹۵ با جمع بندی پیامک های مردم برگزیده‌ها معرفی و تندیسی در حضور مهمانان مردمی که در استودیو حاضر هستند، به آنها اهدا شود.



در برنامه «سه ستاره» امشب کاندیداهای ۲ بخش «مجریان تلویزیونی» و «گزارشگر» معرفی می‌شوند.



کاندیداهایی بخش مجریان تلویزیونی عبارتند از:

رامبد جوان، محمدجعفر خسروی، میلاد دخانچی، نجم الدین شریعتی، علی ضیا، عادل فردوسی‌پور، داریوش فرضیایی و ندا ملکی.



در بخش گزارشگر هم عترت افشار، محسن حاجیلو، شاهین صمدپور، محمود کریمی، محمد حسین میثاقی و حامد میرزاپور کاندیدا هستند.

«سه ستاره» به تهیه‌کنندگی و اجرای احسان علیخانی هر شب ساعت ۲۰ تا ۲۲ روی آنتن می رود.