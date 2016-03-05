موسسات قرآن و عترت مازندران تخصصی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فوقی ظهر شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردها و فعالیتهای قران و عترت در سالن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه این نمایشگاه بهغیراز مازندران در هفت استان دیگر کشور در حال برگزاری است، هدف از برگزاری این نمایشگاه را بیشتر در خصوص کشف و شناسایی و عرضه دستاوردهای قرانی دستگاههای اجرایی عنوان کرد.
وی بابیان اینکه در هفته قران و عترت در سطح استان برنامههای مختلفی برگزار میشود، اظهار داشت: در سطح استان در تمام شهرها و روستاها بیش از ۲۰۵ برنامه قرانی در هفته قران و عترت برگزار میشود.
فوقی از برنامههای این هفته را تجلیل از حافظان کل قران کریم حوزههای علمیه استان و طلاب و روحانیت امام جعفر صادق (ع) در حوزه علمیه برادران قائمشهر، تجلیل از فعالان فرهنگی مساجد استان در ساری و تنکابن، همایش قران پژوهی طبری در دانشگاه مازندران که بیش از ۲۰۰ مقاله ارسال و مقالههای برتر بهصورت کتاب در حال چاپ است، تجلیل از مفاخر جهان اسلام و مفسرین همچون آیتالله جوادی آملی و دکتر سید محمد حجتی و تکریم از چهرههای قرانی استان عنوان کرد.
وی از برنامههای این هفته را نشستهای مختلف خانواده و سبک زندگی دینی، تدبر در قران و فعالیتهای قرانی متناسب با ایام فاطمیه سیره حضرت زهرا (س) با حضور معاون قران و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح استان برگزار شود.
فوقی در خصوص ترویج قران و عترت در جامعه بهویژه نسل جوان، تصریح کرد: با توجه بهپیش بینی در خصوص برنامههای مختلفی برای نسل جوان و نوجوان، کانونهای فرهنگی و هنری را تخصصی ویژه قران، خانههای نور را برای همه سطوح افراد جامعه، ذائقهها و سلیقهها برنامههای قرانی برگزار کنیم.
وی بیان کرد: در کنارکانونهای فرهنگی و هنری مساجد برای سال جدید مؤسسات قران و عترت تخصصی شوند تا بیشتر برای آشنایی مردم و مأنوس شد آنها باقران و مهجورت زدایی و قربت زدایی قران و عترت مدیریت کنند.
معاون قران و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردها و فعالیتهای قران و عترت، گفت: این نمایشگاه به مناسبت هفته قران و عترت با شعار خردورزی و کرامت انسانی در استان برای نخستین بار امروز تا ۲۱ اسفندماه سال جاری در حال برگزاری است.
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