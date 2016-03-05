  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۴۴

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران:

موسسات قرآن و عترت مازندران تخصصی می شوند

موسسات قرآن و عترت مازندران تخصصی می شوند

ساری - معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: در کنار کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، مؤسسات قرآن و عترت نیز باید تخصصی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فوقی ظهر شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردها و فعالیت‌های قران و عترت در سالن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه این نمایشگاه به‌غیراز مازندران در هفت استان دیگر کشور در حال برگزاری است، هدف از برگزاری این نمایشگاه را بیشتر در خصوص کشف و شناسایی و عرضه دستاوردهای قرانی دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد.

وی بابیان اینکه در هفته قران و عترت در سطح استان برنامه‌های مختلفی برگزار می‌شود، اظهار داشت: در سطح استان در تمام شهرها و روستاها بیش از ۲۰۵ برنامه قرانی در هفته قران و عترت برگزار می‌شود.

فوقی از برنامه‌های این هفته را تجلیل از حافظان کل قران کریم حوزه‌های علمیه استان و طلاب و روحانیت امام جعفر صادق (ع) در حوزه علمیه برادران قائم‌شهر،  تجلیل از فعالان فرهنگی مساجد استان در ساری و تنکابن، همایش قران پژوهی طبری در دانشگاه مازندران که بیش از ۲۰۰ مقاله ارسال و مقاله‌های برتر به‌صورت کتاب در حال چاپ است، تجلیل از مفاخر جهان اسلام و مفسرین همچون آیت‌الله جوادی آملی و دکتر سید محمد حجتی و تکریم از چهره‌های قرانی استان عنوان کرد.

وی از برنامه‌های این هفته را نشست‌های مختلف خانواده و سبک زندگی دینی، تدبر در قران و فعالیت‌های قرانی متناسب با ایام فاطمیه سیره حضرت زهرا (س) با حضور معاون قران و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح استان برگزار شود.

فوقی در خصوص ترویج قران و عترت در جامعه به‌ویژه نسل جوان، تصریح کرد: با توجه به‌پیش بینی در خصوص برنامه‌های مختلفی برای نسل جوان و نوجوان، کانون‌های فرهنگی و هنری را تخصصی ویژه قران، خانه‌های نور را برای همه سطوح افراد جامعه، ذائقه‌ها و سلیقه‌ها برنامه‌های قرانی برگزار کنیم.

وی بیان کرد: در کنارکانون‌های فرهنگی و هنری مساجد برای سال جدید مؤسسات قران و عترت تخصصی شوند تا بیشتر برای آشنایی مردم و مأنوس شد آن‌ها باقران و مهجورت زدایی و قربت زدایی قران و عترت مدیریت کنند.

معاون قران و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردها و فعالیت‌های قران و عترت، گفت: این نمایشگاه به مناسبت هفته قران و عترت با شعار خردورزی و کرامت انسانی در استان برای نخستین بار امروز تا ۲۱ اسفندماه سال جاری در حال برگزاری است.

کد مطلب 3572994

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها