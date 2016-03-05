۳۵۰ نیروی هلال احمر در جاده های چهارمحال و بختیاری مستقر می شوند

برومند جهانگیری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۳۵۰ نیروی امدادی جمعیت هلال احمر در جاده های چهارمحال و بختیاری مستقر می شوند، اظهار داشت: این نیروهای امداد وظیفه کمک به مسافران و گردشگران را بر عهده دارند.

وی افزود: هم اکنون برنامه ریزی ها برای ارائه خدمات به مسافران و گردشگران توسط نیروهای جمعیت هلال احمر در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: هم اکنون نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری در حال آماده سازی خود برای برپایی چادرهای هلال احمر و استقرار در نقاط مختلف استان هستند.

برومند جهانگیری یادآور شد: بیش از ۲۵ پایگاه امدادی جاده ای، شهری و... نیز در آمادگی کامل برای ارائه خدمات امدادی به مسافران و گردشگران این استان هستند.