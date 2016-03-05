چالش های جامعه با آموزه های قرآنی قابل رفع است

به گزارش خبرنگار مهر، احد جاودانی ظهر شنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردها و فعالیت‌های قرآن و عترت در گفتگو با خبرنگاران بابیان اینکه مازندران یکی از استان‌های اجرای جشنواره قرآن و عترت است اظهار داشت: این جشنواره در ۳۰ غرفه از ۱۵ تا ۲۱ اسفندماه در مجتمع فرهنگی هنری اداره کل ارشاد مازندران در حال برگزاری است.

وی بابیان اینکه این جشنواره در شهرهای مازندران با برنامه‌های مختلف در حوزه فرهنگ، هنر و ادبیات و با استفاده از آموزه‌های قرآنی و دینی در حال برگزاری است، تصریح کرد: جشنواره فیلم‌نامه‌نویسی، نمایشنامه‌نویسی، قصه‌گویی قرآن و عترت، نمایشگاه‌های قرآنی، تجلیلی از فعالین قرآن و عترت و همایش علمی پژوهشی با موضوع قرآن و عترت برگزار می‌شود.

جاودانی از برگزاری همایش قرآن‌پژوهی طبری با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد مازندران و دانشکده الهیات دانشگاه مازندران ۱۸ اسفند سال جاری خبر داد و هدف از برگزاری این جشنواره سمت‌وسو دادن به حوزه فرهنگ و هنر در تولید محتوای آموزه‌های قرآنی عنوان و اضافه کرد: برگزاری این جشنواره مایه نزدیکی بیشتر با حوزه‌های فرهنگی و آموزه‌های قرآن و عترت است تا از زندگی ائمه اطهار فیلم و اثر تولید کنیم و امیدواریم سال آینده مشارکت بیشتر دستگاه‌های اجرایی را در برگزاری جشنواره قرآن و عترت شاهد باشیم.

وی با توجه به چالش‌های بسیار اجتماعی در جامعه که بخش اعظم آن ناشی از فاصله گرفتن از آموزه‌های دینی و قرآنی است، افزود: با ارائه آموزه‌های دینی و قرآنی در جامعه می‌توانیم چالش‌های اجتماعی را کاهش دهیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به جشنواره قران و عترت بیان کرد: از پنج اثر در زمینه بهترین گزارش خبری و عکاسی در انعکاس اخبار جشنواره قرآن و عترت تقدیر می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به برگزاری برنامه‌های مختلف در سطح استان در هفته قران و عترت، گفت: نمایشگاه دستاوردها و فعالیت‌های قرآن و عترت برای نخستین بار توسط معاونت قران و عترت این اداره کل در حال برگزاری است.