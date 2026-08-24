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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۷

حادثه برای پراید در محور شهمیرزاد به فولاد محله؛ یک نفر جان باخت

حادثه برای پراید در محور شهمیرزاد به فولاد محله؛ یک نفر جان باخت

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از برخورد با تپه سواری پراید کیلومتر شش محور شهمیرزاد به فولاد محله خبر داد و گفت: یک نفر در صحنه حادثه جان باخت.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برخورد خودرو پراید با تپه حوالی ظهر دوشنبه کیلومتر شش محور شهمیرزاد به فولاد محله خبر داد و بیان کرد: بلافاصله امدادگران پایگاه کوهستان شهمیرزاد به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: یک نفر طی این حادثه در دم جان باخت که عملیات رها سازی پیکر متوفی انجام و به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از مصدومیت یک نفر نیز خبر داد و یادآور شد: مصدوم بعد از اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان منتقل شد.

درخشان اضافه کرد: رعایت سرعت، توجه به جلو و هوشیاری حین رانندگی می توانست از عواقب تلخ این حادثه پیشگیری کند لذا شهروندان را به دقت در انجام این موارد دعوت می کنیم.

کد مطلب 6926564

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