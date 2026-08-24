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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸

استاد جلیل رسولی نماد استمرار و پویایی در هنر خوشنویسی ایران

استاد جلیل رسولی نماد استمرار و پویایی در هنر خوشنویسی ایران

همدان-مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بزرگداشت استاد جلیل رسولی را از چهره‌های جریان‌ساز و اثرگذار هنر خوشنویسی دانست و بر نقش وی در حفظ و انتقال میراث فرهنگی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین مهدی‌زاده عصر یکشنبه در آیین بزرگداشت استاد جلیل رسولی با اشاره به جایگاه رفیع خوشنویسی در فرهنگ و تمدن ایرانی این هنر را میراثی ریشه‌دار توصیف کرد که در قرن‌ها نسل به نسل منتقل شده است.

وی در توصیف شخصیت هنری استاد جلیل رسولی اظهار کرد: استاد رسولی را می‌توان نمادی از غنا و لطافت هنر ایرانی دانست که آثار و شخصیت هنری‌اش در عرصه خوشنویسی جایگاهی متمایز و ویژه دارد.

مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به تاثیر عمیق آثار استاد رسولی بر نسل‌های مختلف، خاطرنشان کرد: ارتباط میان نسل‌ها یکی از ارکان ماندگاری هنر است و من شخصا شاهد این تاثیرگذاری بوده‌ام؛ به‌طوری‌که آموزش خوشنویسی به من در دوران نوجوانی از سوی پدرم از طریق کتب و آثار استاد جلیل رسولی صورت گرفت و این موضوع گواهی بر قدرت نفوذ و جایگاه آموزشی آثار ایشان در میان هنرجویان است.

وی در پایان تاکید کرد: استادانی همچون جلیل رسولی با خلق آثار ارزشمند و سال‌ها تلاش خستگی‌ناپذیر نه تنها به بالندگی هنر خوشنویسی کمک کرده‌اند بلکه به عنوان حافظان میراث معنوی کشور، نقشی حیاتی در انتقال اصالت‌های فرهنگی به نسل‌های آینده ایفا کرده‌اند.

کد مطلب 6926418

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