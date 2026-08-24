استاد جلیل رسولی نماد استمرار و پویایی در هنر خوشنویسی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین مهدیزاده عصر یکشنبه در آیین بزرگداشت استاد جلیل رسولی با اشاره به جایگاه رفیع خوشنویسی در فرهنگ و تمدن ایرانی این هنر را میراثی ریشهدار توصیف کرد که در قرنها نسل به نسل منتقل شده است.
وی در توصیف شخصیت هنری استاد جلیل رسولی اظهار کرد: استاد رسولی را میتوان نمادی از غنا و لطافت هنر ایرانی دانست که آثار و شخصیت هنریاش در عرصه خوشنویسی جایگاهی متمایز و ویژه دارد.
مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به تاثیر عمیق آثار استاد رسولی بر نسلهای مختلف، خاطرنشان کرد: ارتباط میان نسلها یکی از ارکان ماندگاری هنر است و من شخصا شاهد این تاثیرگذاری بودهام؛ بهطوریکه آموزش خوشنویسی به من در دوران نوجوانی از سوی پدرم از طریق کتب و آثار استاد جلیل رسولی صورت گرفت و این موضوع گواهی بر قدرت نفوذ و جایگاه آموزشی آثار ایشان در میان هنرجویان است.
وی در پایان تاکید کرد: استادانی همچون جلیل رسولی با خلق آثار ارزشمند و سالها تلاش خستگیناپذیر نه تنها به بالندگی هنر خوشنویسی کمک کردهاند بلکه به عنوان حافظان میراث معنوی کشور، نقشی حیاتی در انتقال اصالتهای فرهنگی به نسلهای آینده ایفا کردهاند.
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