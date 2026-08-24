  1. استانها
  2. همدان
۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸

استاد جلیلی: همدان بستر مناسبی برای حفظ میراث خوشنویسی فراهم کند

استاد جلیلی: همدان بستر مناسبی برای حفظ میراث خوشنویسی فراهم کند

همدان-استاد و پیشکسوت خوشنویسی همدان خواستار حفظ اصالت و دوری از تقلید شد و ابراز امیدواری کرد که همدان با ایجاد یک مرکز تخصصی، بستر مناسبی برای حفظ میراث خوشنویسی فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاد جلیل رسولی عصر دوشنبه در مراسم بزرگداشت خود به مناسبت هفته همدان، ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این بزرگداشت به تبیین جایگاه معنوی هنر پرداخت و اظهار کرد: خوشنویسی هنری الهی و «خدایی» است که در آن فیزیک دست و اندیشه هر هنرمند ماهیتی منحصربه‌فرد دارد؛ از همین رو هیچ هنرمندی نمی‌تواند جای دیگری را پر کند و هر کس باید مسیر اختصاصی خود را در این هنر متعالی بیابد.

این استاد برجسته خوشنویسی با اشاره به آسیب‌های تقلید در فضای هنری، تصریح کرد: هنرمندان جوان باید ضمن ادای احترام به پیشکسوتان و بهره‌گیری از تجارب آنها اصالت شخصی خود را حفظ کنند و کپی‌کاری سدی در برابر خلاقیت است و هر هنرمند وظیفه دارد زبان، هویت و سبک هنری ویژه خود را کشف کرده و آن را پرورش دهد.

استاد رسولی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان همدان اشاره کرد و افزود: همدان از دیرباز خاستگاه فرهنگ و هنر بوده است و امیدوارم با همت مسئولان این شهر کهن و فرهنگی صاحب یک ساختمان و مرکز تخصصی شایسته برای هنر خوشنویسی شود تا با ایجاد زیرساختی استاندارد این میراث ارزشمند به‌خوبی حفظ و به نسل‌های آینده منتقل گردد.

کد مطلب 6926425

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها