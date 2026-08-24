به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مددی عصر دوشنبه در مراسم بهرهبرداری از پروژه بهسازی و آسفالت معابر روستای امامزاده قاسم اظهار کرد: شهرستان رزن از شهرستانهای پیشرو استان همدان در حوزه بهسازی روستاها است و حتی روستاهای زیر ۲۰ خانوار نیز از طرحهای بهسازی و آسفالت بهرهمند شدهاند.
وی افزود: روستای امامزاده قاسم با توجه به قرار گرفتن حرم مطهر امامزاده در آن و حضور مردم از روستاهای شهرستانهای رزن و درگزین در مناسبتهای مذهبی نیازمند ساماندهی و بهسازی مسیرهای دسترسی بود و این موضوع به عنوان مطالبه عمومی مردم و روستاهای اطراف مطرح شده بود.
رئیس بنیاد مسکن رزن و درگزین ادامه داد: با پیگیری نماینده مردم در مجلس و مساعدت فرماندار رزن اجرای آسفالت محوطه و مسیرهای پیرامون حرم امامزاده و همچنین مسیر اصلی روستا در دستور کار قرار گرفت.
مددی بیان کرد: در این پروژه از ورودی تا خروجی روستا و مسیر پیرامون حرم امامزاده به صورت یک کریدور آسفالت شد و در مجموع ۳۵۰۰ مترمربع عملیات آسفالت انجام گرفت که برای اجرای آن ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
وی با اشاره به زمان بهرهبرداری از این پروژه گفت: عملیات اجرایی پروژه پیش از اربعین به پایان رسید و در ایام اربعین امسال نیز با توجه به حضور زائران و مردم روستاهای اطراف برنامههای فرهنگی و موکبها در این محدوده برپا شد.
رئیس بنیاد مسکن رزن و درگزین خاطرنشان کرد: اجرای این طرح موجب ساماندهی فضای پیرامونی حرم و تسهیل تردد زائران شده و میتواند به رونق بیشتر فعالیتهای فرهنگی و مذهبی در امامزاده قاسم کمک کند.
فرماندار رزن نیز در این مراسم با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه عمران روستایی اظهار کرد: شهرستان رزن در زمینه بهسازی روستاها در سطح کشور پیشتاز است و تمامی روستاهای شهرستان حداقل یکبار از طرحهای بهسازی و آسفالتریزی بهرهمند شدهاند.
فرهاد جهانیان افزود: در دولت چهاردهم حتی روستاهای زیر ۲۰ خانوار نیز مورد توجه قرار گرفتهاند و اجرای طرحهای عمرانی در این روستاها از افتخارات شهرستان رزن محسوب میشود.
وی با قدردانی از اقدامات بنیاد مسکن، هیئت امنای امامزاده و همراهی دستگاههای اجرایی، ابراز امیدواری کرد اجرای این پروژه زمینهساز رونق بیشتر امامزاده قاسم و توسعه زیرساختهای این روستا شود.
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