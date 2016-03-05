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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۴۵

در آغاز هفته منابع طبیعی

مراسم روز درختکاری در دیر برگزار شد/ کاشت درخت توسط مسئولان

مراسم روز درختکاری در دیر برگزار شد/ کاشت درخت توسط مسئولان

بوشهر- به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری مراسم جشن درختکاری در دبیرستان دخترانه فاطمه زهرا شهر دیر با حضور مسئولان شهرستان دیر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دیر ظهر شنبه در مراسم روز درختکاری گفت: طبیعت و فضای سبز وسیله‌ای برای بقای بشری و حفظ زیبایی است و به عنوان میراثی ارزشمند به همه انسان‌ها تعلق دارد.

حمزه اعتماد با بیان اینکه همه باید دست به دست هم بدهیم و به توسعه و فرهنگ‌سازی منابع طبیعی کمک کنیم، اظهار داشت: کاشت درختان سازگار با وضعیت جوی شهرستان و منطقه و با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی منطقه، می‌توانند محیط زیست را لطیف و باطراوت کنند.

فرماندار شهرستان دیر، درختكاری ر ا برای دوستداران طبيعت و منابع طبيعی فرصت دوباره‌ای برای اهدای سبزی و طراوت به زمين دانست و افزود: حراست از میراث طبیعی حراست از فرهنگ و هنر ما خواهد بود.

تاکید دین بر توسعه درخت‌کاری

امام جمعه دیر نیز در این مراسم با تبریک هفته منابع طبیعی و روز درختکاری گفت: روز درختکاری نشانه انس انسان با طبیعت و فرصت دوباره تعظیم در برابرخداوند و زیبایی بی بدیل آفرینش است.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی افزود: کاشت درخت و ایجاد فضای سبز در آموزه‌های دینی ما مورد تاکید زیادی قرار گرفته است و نمی‌توان تاثیرات مثبت درختکاری و ایجاد فضای سبز در محیط زندگی خود را نادیده بگیریم.

وی با بیان اینکه درخت از گران‌بهاترین آفریده‌های خداوند دانا برای انسان است، خاطرنشان کرد: اهمیت کاشت درخت در اسلام به اندازه ساخت مسجد است و تلاش برای حفظ منابع طبیعی و توسعه فضای سبز شهری مسئله‌ای است که باید مورد توجه تمام افراد جامعه باشد.

امام جمعه دیر تصریح کرد: یکی از باقیات و صالحاتی که انسان می‌تواند از خود بر جای بگذارد، کاشت درخت است و تا هر زمانی که مردم از سایه و میوه این درخت بهره می‌برند، برکات و خیرات آن شامل کسی می‌شود که آن درخت را غرس کرده است.

کاشت درخت متناسب با آب و هوای دیر

رئیس منابع طبیعی شهرستان دیر نیز در این مراسم گفت: هفته منابع طبیعی یک نام‌گذاری نمادین است تا در راستای حفظ منابع و مواهب طبیعی در راستای توسعه پایدار اهتمام داشته باشیم.

خلیل دوراهکی اظهار داشت: منابع طبیعی به‌عنوان انفال متعلق به یک دستگاه و فرد خاص نیست و متعلق به عموم مردم است و همه ما در حفظ و حراست از منابع طبیعی مسئول هستیم.

وی با بیان اینکه درخت همانند انسان موجود زنده‌ای است که نیاز به مواظبت و ادامه حیات دارد، بیان کرد: در هفته منابع طبیعی و روز درخت‌کاری امسال تعداد ۹۰۰ اصله نهال متناسب با آب و هوای منطقه در شهرستان دیر و تعداد ۷۰۰ نهال نیز در شهرستان‌های همجوار توزیع شد.

رئیس منابع طبیعی شهرستان دیر با بیان اینکه فرآیند رشد نهال‌های کوچک چند سال طول می‌کشد، گفت: با توجه به خشکسالی‌های پی در پی توسعه و حفاظت از عرصه‌های طبیعی با مشارکت مردم امری اجتناب‌ناپذیر است که باید مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 3573074

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