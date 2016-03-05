مراسم روز درختکاری در دیر برگزار شد/ کاشت درخت توسط مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دیر ظهر شنبه در مراسم روز درختکاری گفت: طبیعت و فضای سبز وسیله‌ای برای بقای بشری و حفظ زیبایی است و به عنوان میراثی ارزشمند به همه انسان‌ها تعلق دارد.

حمزه اعتماد با بیان اینکه همه باید دست به دست هم بدهیم و به توسعه و فرهنگ‌سازی منابع طبیعی کمک کنیم، اظهار داشت: کاشت درختان سازگار با وضعیت جوی شهرستان و منطقه و با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی منطقه، می‌توانند محیط زیست را لطیف و باطراوت کنند.

فرماندار شهرستان دیر، درختكاری ر ا برای دوستداران طبيعت و منابع طبيعی فرصت دوباره‌ای برای اهدای سبزی و طراوت به زمين دانست و افزود: حراست از میراث طبیعی حراست از فرهنگ و هنر ما خواهد بود.

تاکید دین بر توسعه درخت‌کاری

امام جمعه دیر نیز در این مراسم با تبریک هفته منابع طبیعی و روز درختکاری گفت: روز درختکاری نشانه انس انسان با طبیعت و فرصت دوباره تعظیم در برابرخداوند و زیبایی بی بدیل آفرینش است.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی افزود: کاشت درخت و ایجاد فضای سبز در آموزه‌های دینی ما مورد تاکید زیادی قرار گرفته است و نمی‌توان تاثیرات مثبت درختکاری و ایجاد فضای سبز در محیط زندگی خود را نادیده بگیریم.

وی با بیان اینکه درخت از گران‌بهاترین آفریده‌های خداوند دانا برای انسان است، خاطرنشان کرد: اهمیت کاشت درخت در اسلام به اندازه ساخت مسجد است و تلاش برای حفظ منابع طبیعی و توسعه فضای سبز شهری مسئله‌ای است که باید مورد توجه تمام افراد جامعه باشد.

امام جمعه دیر تصریح کرد: یکی از باقیات و صالحاتی که انسان می‌تواند از خود بر جای بگذارد، کاشت درخت است و تا هر زمانی که مردم از سایه و میوه این درخت بهره می‌برند، برکات و خیرات آن شامل کسی می‌شود که آن درخت را غرس کرده است.

کاشت درخت متناسب با آب و هوای دیر

رئیس منابع طبیعی شهرستان دیر نیز در این مراسم گفت: هفته منابع طبیعی یک نام‌گذاری نمادین است تا در راستای حفظ منابع و مواهب طبیعی در راستای توسعه پایدار اهتمام داشته باشیم.

خلیل دوراهکی اظهار داشت: منابع طبیعی به‌عنوان انفال متعلق به یک دستگاه و فرد خاص نیست و متعلق به عموم مردم است و همه ما در حفظ و حراست از منابع طبیعی مسئول هستیم.

وی با بیان اینکه درخت همانند انسان موجود زنده‌ای است که نیاز به مواظبت و ادامه حیات دارد، بیان کرد: در هفته منابع طبیعی و روز درخت‌کاری امسال تعداد ۹۰۰ اصله نهال متناسب با آب و هوای منطقه در شهرستان دیر و تعداد ۷۰۰ نهال نیز در شهرستان‌های همجوار توزیع شد.

رئیس منابع طبیعی شهرستان دیر با بیان اینکه فرآیند رشد نهال‌های کوچک چند سال طول می‌کشد، گفت: با توجه به خشکسالی‌های پی در پی توسعه و حفاظت از عرصه‌های طبیعی با مشارکت مردم امری اجتناب‌ناپذیر است که باید مورد توجه قرار گیرد.