الرقه سوریه صحنه درگیری شدید داخلی تروریست های داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، شاهدان عینی از درگیری های شدید در شه الرقه میان تروریست های بومی و غیر بومی در این شهر خبر دادند.

بر اساس اطلاعات واصله حدود دویست داعشی سوری از داعش جدا شده و بر برخی مناطق شهر مسلط شده اند و این موضوع درگیری میان آنها و تروریست های خارجی داعش را به دنبال داشته است.

شاهدان عینی اعلام کردند که اجساد همچنان در میدان های الرقه به چشم می خورد و داعش بسیاری از تروریست های خود را از حومه الرقه فرا خوانده است و علاوه بر ایجاد موانع، اقدام به استقرار تک تیراندازهای خود کرده است.

گزارش های واصله از پیوستن برخی از ساکنان الرقه به داعشی های سوری که از داعش جدا شده اند حکایت دارد.

این درحالی است که همواره میان تروریست های داعشی بومی و غیر بومی مشکلات وجود دارد و داعشی ها سوری مورد اعتماد داعش نیستند و رده های بالای این گروهک تکفیری را غیر سوری ها که معمولا عراقی یا تونسی و از دیگر کشورها هستند تشکیل می دهند.