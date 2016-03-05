راشد الغنوشی: نمی توان حزب الله را یک گروه تروریستی قلمداد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، «راشد الغنوشی» رئیس جنبش النهضه تونس طی سخنانی اظهار داشت: نمی توان در پی درج نام حزب الله در گروه های تروریستی ، به صورت مطلق حکم کرد که جنبش حزب الله یک گروه تروریستی است.

الغنوشی در ادامه گفت: بر اساس درک ما نام حزب الله به عنوان یک گروه تروریستی در لیست تروریست ها درج نشده است؛ زیرا هیچ کس نمی تواند نقش حزب الله در آزادسازی لبنان از دست رژیم صهیونیستی و بازدارندگی از حمله و سلطه یافتن صهیونیست ها را انکار کند. این اقدامات از سوی تمامی آزادگان جهان مثبت قلمداد می شود.

گفتنی است، پیشتر نیز وزارت خارجه تونس با صدور بیانیه ای اعلام کرده بود که آنچه در بیانیه وزیران کشور عربی عنوان شده است حزب الله را تروریست نمی داند و این بیانیه الزام آور نیست.