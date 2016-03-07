ناتو از گسترش حضور در دریای اژه استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «ینس استولتبرگ» با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: کشتی های ناتو در حال حاضر به جمع آوری اطلاعات و نظارت در دریای اژه مبادرت می کنند. فعالیت آنها اکنون به آب های منطقه ای گسترش می یابد.



ماموریت ناتو در دریای اژه به منظور کاهش موج مهاجرت به اتحادیه اروپا از راه این دریا و نظارت بر قاچاق انسان صورت می گیرد.



استولتنبرگ همچنین تاکید کرده است: فرماندهان این ائتلاف مناطق فعالیت ناتو را با همکاری و هماهنگی کامل با یونان و ترکیه مشخص کرده اند.



پیشتر « آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان بدنبال بحرانی شدن اروپا بر سر موضوع پناهجویان خواستار اجرایی شدن این طرح شده بود.