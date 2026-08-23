تکریم رئیس پیشین و معارفه سرپرست دادگاه عمومی بخش امیرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان، آیین تکریم رئیس دادگاه عمومی بخش امیرآباد و معارفه دادرس جدید و سرپرست این حوزه قضایی با حضور حجتالاسلام عینالکمالی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان سمنان، حجتالاسلام رستمیان امام جمعه دامغان، رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب دامغان و جمعی از مسئولان اجرایی، نظامی و انتظامی در سالن جلسات اداره آموزش و پرورش امیرآباد برگزار شد.
عینالکمالی در این مراسم با گرامیداشت ماه ربیعالاول و هفته دولت، خدمت صادقانه، مردمداری و مسئولیتپذیری را از مهمترین وظایف مسئولان دانست و بر ضرورت توجه جدی به حقوق مردم تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه قضاوت در آموزههای دینی اظهار کرد: قضاوت جایگاهی والا و خطیر است و قاضی علاوه بر برخورداری از صفت عدالت، مسئول اجرای عدالت در جامعه است؛ ازاینرو باید این مسئولیت را با دقت، تعهد و احساس تکلیف دنبال کند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان سمنان بر ضرورت توجه همزمان به مقابله با جرم و پیشگیری از وقوع آن تأکید کرد و گفت: برخورد قضایی بهتنهایی برای کاهش جرائم کافی نیست و باید عوامل زمینهساز وقوع جرم نیز شناسایی و برای رفع آنها برنامهریزی شود.
عینالکمالی امنیت را مسئولیتی مشترک میان دستگاههای مختلف و مردم عنوان کرد و افزود: تحقق امنیت پایدار نیازمند مشارکت همه دستگاهها، مدیران و آحاد جامعه است و هر مجموعه باید در حوزه مسئولیت خود برای تقویت امنیت و کاهش آسیبهای اجتماعی تلاش کند.
وی با بیان اینکه پیشگیری مقدم بر برخورد است، تصریح کرد: برخورد قاطع و قانونی با مجرمان ضروری است، اما برای کاهش بزهکاری باید زمینههای وقوع جرم نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه هدف نهایی، کاهش جرم و افزایش امنیت و آرامش در جامعه است.
در پایان این مراسم، از مهدی رجبی به پاس خدمات و تلاشهای وی در دوران تصدی ریاست دادگاه عمومی بخش امیرآباد قدردانی و محمدمهدی نجاریانزاده به عنوان دادرس جدید و سرپرست دادگاه عمومی بخش امیرآباد معرفی شد.
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