به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر آذر عصر یک شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه عملکرد مجموعه دولت در حوزه‌های مختلف به مردم است و در حوزه عمرانی نیز تلاش شده است پروژه‌های مهم و اثرگذار استان در این ایام به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: در هفته دولت امسال ۷۸۷ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان افتتاح خواهد شد و عملیات اجرایی ۱۰۷ پروژه نیز با اعتباری حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آغاز می‌شود.

معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در انتخاب پروژه‌های افتتاحی تلاش شده از معرفی پروژه‌های تکراری جلوگیری شود، تصریح کرد: به عنوان نمونه، مجوز زیست‌محیطی و مجوز آبگیری سد غدیر باباحیدر در این دولت اخذ شده است، اما این پروژه در فهرست پروژه‌های افتتاحی قرار ندارد؛ چراکه پیش از این افتتاح شده است.

آذر با اشاره به رویکرد دولت در قبال پروژه‌های نیمه‌تمام گفت: با توجه به تعدد پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور و استان، رویکرد اصلی دولت پرهیز از آغاز پروژه‌های جدید غیرضروری است، با این حال در مواردی که اجرای پروژه جدید ضرورت داشته باشد، پس از طی فرآیندهای قانونی از جمله اخذ مجوز ماده ۲۳، مجوزهای زیست‌محیطی و تأمین منابع مالی، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون سه هزار و ۳۱۵ پروژه در استان افتتاح شده است که با احتساب ۷۸۷ پروژه هفته دولت، تعداد پروژه‌های افتتاح‌شده به حدود چهار هزار و ۱۳۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۳.۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری بیان کرد: همچنین تاکنون عملیات اجرایی یک هزار و ۹۹۷ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان آغاز شده و با اضافه شدن ۱۰۷ پروژه هفته دولت، تعداد پروژه‌های کلنگ‌زنی‌شده به بیش از دو هزار پروژه خواهد رسید.

آذر با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در دولت چهاردهم گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات، اخذ مجوز ماده ۲۳ برای طرح‌هایی است که سال‌ها با مشکل تأمین اعتبار و مجوز مواجه بودند.

وی افزود: ساختمان استانداری چهارمحال و بختیاری با زیربنای حدود ۱۰ هزار مترمربع فاقد مجوز ماده ۲۳ بود که این مجوز در دولت چهاردهم صادر شد.

معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: طرح آبرسانی از چشمه آب‌سفید به شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و بخش‌هایی از جنوب استان نیز با برآورد اعتباری حدود هشت هزار میلیارد تومان، مجوز ماده ۲۳ را دریافت کرده است و نقشه‌های فاز دوم این طرح در حال تهیه است که پس از تکمیل، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

آذر همچنین از صدور مجوز ماده ۲۳ برای توسعه بیمارستان ۱۲۴ تختخوابی شهدای شهرستان و تکمیل ساختمان بیمارستان ۱۲۷ تختخوابی سیدالشهدا خبر داد و گفت: صدور این مجوزها با پیگیری و حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور و همراهی مسئولان استان انجام شده است.

فعال بودن پروژه‌های ملی راه و راه‌آهن

وی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان گفت: یکی از مشکلات اساسی چهارمحال و بختیاری در حوزه زیرساخت و راه است و در حال حاضر ۱۲ پروژه ملی در قانون بودجه کشور برای استان وجود دارد.

معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: در سال گذشته حدود سه هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه‌ها اختصاص یافت و تمامی پروژه‌های راه و راه‌آهن استان فعال هستند.

آذر خاطرنشان کرد: فعال بودن این پروژه‌ها نتیجه پیگیری‌های استاندار، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه شهرکرد و مجموعه مدیریت استان است.

تحویل بیش از دو هزار واحد مسکن در شهرکرد و تأمین زمین در لردگان

وی در ادامه با اشاره به دغدغه مردم درباره طرح نهضت ملی مسکن گفت: طولانی شدن روند اجرای پروژه‌ها و افزایش هزینه‌ها و تورم، از مهم‌ترین عوامل نارضایتی برخی متقاضیان مسکن ملی است و دولت تلاش کرده است با تسریع در روند اجرای پروژه‌ها بخشی از این مشکلات را کاهش دهد.

معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ در شهرکرد، حدود دو هزار واحد مسکن در محله ۳۴ که توسط بنیاد مسکن و اداره‌کل راه و شهرسازی احداث شده و به پیشرفت بیش از ۹۸ درصد رسیده بود، به متقاضیان تحویل داده شد.

آذر ادامه داد: در شهرستان لردگان نیز پس از حدود چهار سال، زمین مورد نیاز برای ساخت حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی تأمین و به متقاضیان تحویل شده است و به‌زودی عملیات اجرایی این واحدها آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد زمین به متقاضیان مشمول قانون جوانی جمعیت در شهرکرد واگذار شد و در سایر شهرهای استان از جمله فرادنبه، بن و بروجن نیز زمین مورد نیاز متقاضیان واگذار شده است.

معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری در پایان تأکید کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه مسکن ناشی از افزایش هزینه‌های ساخت و طولانی شدن فرآیند اجرای پروژه‌هاست و تلاش مجموعه مدیریت استان بر این است که با تأمین زمین، منابع و تسریع در روند اجرایی، پروژه‌های مسکن با سرعت بیشتری به سرانجام برسند.