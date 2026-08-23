حجت‌الاسلام محمد چقامیرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت ولادت با سعادت حضرت محمد مصطفی (ص)، مهمانی بزرگ «امت احمد» روز سه‌شنبه سوم شهریورماه در شهرستان جوانرود برگزار می‌شود.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: این جشن همزمان با ۱۲ ربیع‌الاول، از ساعت ۲۰:۳۰ در جوانرود، هلانیه و مجموعه تربیت بدنی برگزار خواهد شد و برنامه‌های متنوع فرهنگی و شاد برای حضور عموم مردم پیش‌بینی شده است.



وی با بیان اینکه «امت احمد» با هدف گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم (ص) و تقویت وحدت و برادری میان مردم برگزار می‌شود، گفت: تلاش شده است این برنامه به صورت مردمی و با مشارکت جوانان و گروه‌های مختلف اجتماعی برگزار شود.



حجت‌الاسلام چقامیرزایی ادامه داد: در این مهمانی غرفه‌های پذیرایی و فرهنگی برپا خواهد شد و برنامه‌هایی از جمله دف‌نوازی، اجرای گروه سرود، موسیقی، شعبده‌بازی و برنامه‌های شاد برای حاضران اجرا می‌شود.



وی از پیش‌بینی بخش‌های تفریحی برای خانواده‌ها خبر داد و عنوان کرد: شهربازی و نورافشانی نیز از دیگر بخش‌های این جشن است تا خانواده‌ها و جوانان بتوانند در فضایی شاد و صمیمی در این برنامه حضور داشته باشند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه همچنین از تدارک جوایز برای شرکت‌کنندگان خبر داد و گفت: سکه پارسیان، کارت هدیه، قلم قرآنی، ایرپاد و ساعت هوشمند از جمله جوایزی است که برای این جشن در نظر گرفته شده است.



وی با اشاره به اهمیت برگزاری جشن‌های مردمی در مناسبت‌های مرتبط با پیامبر اکرم (ص) افزود: هدف از برگزاری «مهمانی امت احمد» تنها ایجاد فضای شادی نیست، بلکه تلاش داریم زمینه ارتباط و الفت بیشتر مردم و تقویت همدلی و وحدت اسلامی نیز فراهم شود.



حجت‌الاسلام چقامیرزایی با دعوت از مردم جوانرود و شهرستان‌های اطراف برای حضور در این برنامه اظهار کرد: این جشن فرصتی برای حضور خانواده‌ها، جوانان و اقشار مختلف مردم در کنار یکدیگر است و امیدواریم با حضور گسترده مردم، شاهد برگزاری برنامه‌ای شاد، فرهنگی و وحدت‌آفرین باشیم.



وی در پایان گفت: از همه مردم دعوت می‌کنیم روز سه‌شنبه سوم شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰ در مجموعه تربیت بدنی هلانیه جوانرود حضور پیدا کنند و در این جشن بزرگ میلاد پیامبر اکرم (ص) همراه و همدل باشند.