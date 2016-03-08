به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «ضیاءالدین بامخره» سفیر جیبوتی در عربستان طی سخنانی اظهار داشت: جیبوتی قصد امضای توافق نامه ای با عربستان را دارد که بر اساس آن ریاض یک پایگاه نظامی در جیوتی احداث می کند.

وی در ادامه تصریح کرد: این اقدام جای تعجب ندارد. زیرا روابط جیبوتی و عربستان در برخی زمینه های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و نظامی شاهد پیشرفت بی نظیری بوده است.

سفیر جیبوتی همچنین گفت: در صورتی که این توافق امضا شود، شامل همکاری ۲ کشور در همه زمینه های نظامی از جمله زمینی، هوایی و دریایی می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن امن خواندن آب های بین المللی برای جیبوتی مدعی شد: ایران در تلاش است تا با استفاده از این آبها، حوثی های یمن را تسلیح نظامی کند.