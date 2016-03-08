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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۵۳

به منظور کنترل تنگه باب المندب؛

عربستان در جیبوتی پایگاه نظامی می‌سازد

عربستان در جیبوتی پایگاه نظامی می‌سازد

«ضیاءالدین بامخره» سفیر جیبوتی در عربستان اعلام کرد که ۲ کشور در حال امضای تفاهم نامه ساخت یک پایگاه نظامی در جیبوتی توسط عربستان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «ضیاءالدین بامخره» سفیر جیبوتی در عربستان طی سخنانی اظهار داشت: جیبوتی قصد امضای توافق نامه ای با عربستان را دارد که بر اساس آن ریاض یک پایگاه نظامی در جیوتی احداث می کند.

وی در ادامه تصریح کرد: این اقدام جای تعجب ندارد. زیرا روابط جیبوتی و عربستان در برخی زمینه های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و نظامی شاهد پیشرفت بی نظیری بوده است.

سفیر جیبوتی همچنین گفت: در صورتی که این توافق امضا شود، شامل همکاری ۲ کشور در همه زمینه های نظامی از جمله زمینی، هوایی و دریایی می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن امن خواندن آب های بین المللی برای جیبوتی مدعی شد: ایران در تلاش است تا  با استفاده از این آبها، حوثی های یمن را تسلیح نظامی کند.

کد مطلب 3576079

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