عنادی: سروش و جام جم متعلق به خانواده بزرگ صدا و سیما هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و تقدیر از مهدی فضائلی مدیرعامل انتشارات سروش عصر امروز سه شنبه ۱۸ اسفند با حضور مدیران رسانه ای و فرهنگی کشور در محل این انتشارات برگزار شد.

حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ابتدای این برنامه گفت: من به سه دلیل در این نشست حضور دارم. اول؛ در حوزه مطبوعاتی سروش به خاطر مجلاتی که دارد خوش درخشیده است. دوم اینکه من هم افتخار داشتم چند سالی در هیات مدیره انتشارات سروش بودم که تولد روزنامه جام جم در آن زمان و در همین ساختمان شکل گرفت تا مدت ها پشتیبانی لجستیکی جام جم توسط سروش انجام می شد. و سومین دلیل شخصیت آقای فضائلی است که با سوابق درخشانش در حوزه مطبوعات در خدمتش بودم.

وی افزود: امیدوارم زحماتی که آقای فضائلی طی این چند سال در انتشارات سروش کشیده، منشاء اثر بوده باشد. چون فکر می کنم ایشان بین مدیران عامل سروش در کنار آقای مهندس فیروزان از جمله پرسابقه ترین مدیران این مجموعه بوده است.

منیژه شعاعی سردبیر سابق مجله سروش کودکان نیز در این برنامه به بیان سخنانی پرداخت.

حجت‌الاسلام محمدرضا زائری مدیر موسسه سرچشمه هم در این برنامه گفت: آقای فضائلی شخصیت باصلابت و قاطعی دارد که متناسب با شرایط با دیگران برخورد می کند. دو کار مهم آقای فضائلی در سروش توجه من را به خود جلب کرده است: توجه به سرمایه معنوی سروش و دیگری توجه به صدا و سیما برای پشتیبانی و تبلیغ سروش. ظرفیت سروش نیز مانند خیلی از سرمایه های عظیم گاهی به درستی شناخته نمی شود .

زائری گفت: تاریخ شفاهی ساختمان سروش به تنهایی چند جلد می شود. چطور ممکن است وقتی کلاه قرمز این همه بیننده دارد صدا و سیما نتواند عروسکش را بفروشد و هزینه هایش را در بیاورد یا چطور ممکن است برنامه های صدا و سیما روی سایت یوتیوب بارگذاری شود و صدا و سیما نتواند با فروش این برنامه ها پول در بیاورد.

در بخش دیگری از این برنامه مراد عنادی مدیرمسئول روزنامه جام جم گفت: من نه می خواهم افراطی صحبت کنم نه معتدل بلکه می خواهم عقلانی صحبت کنم. سروش و جام جم متعلق به خانواده بزرگ صدا و سیما هستند. دیگر آنکه تصمیم در مورد انتشارات سروش در سال ۸۸ گرفته شده و امضاء آقای اشعری، آقای سیاهکلی و... پای آن است. نمی دانم چرا از وقتی که این مسئله مطرح شد، عده ای شایعه درست کردند که سروش منحل می شود.

مدیرمسئول روزنامه جام جم در ادامه گفت:ما می خواهیم سروش را به سمت درآمدزایی ببریم. این هم شایعه دیگری است که مطرح می شود که قرار است عده ای از کارکنان سروش اخراج شوند. خیر، همه هستند و کسی نخواهد رفت. آقای سرافراز می خواهد سازمان را نجات دهد. او مدیری است که شجاعت و جسارت دارد. سازمان صدا و سیما به مرور زمان تبدیل به یک نهاد دراندشت شده است. تعدیل ساختار، رفع ایرادها و رفتن به سمت هدفمند شدن، رویکرد فعلی آقای سرافراز است. شما همه مدیران دولتی هستید. اگر بخواهید یک تایپیست را عوض کنید، باید به ۱۰ نفر جواب بدهید.

عنادی گفت: همانطور که گفتم مجموعه صدا و سیما می خواهد به سمت درآمدزایی برود. ما نمی خواهیم زحمات مدیران قبلی و آقای فضائلی را نادیده بگیریم. یک زمان مجله سروش جایگاه ویژه ای داشت که الان این جایگاه را ندارد. بله درست است که شبکه‌های مجازی و عناصری از این دست باعث رکود بازار مطالعه مکتوب شده اند، اما عوامل دیگری نیز در نزول جایگاه مجله سروش موثر است. در انبار سروش ۵ میلیارد تومان کتاب وجود دارد که می خواهیم آنها را بفروشیم. اگر هم قرار است سروش خصوصی شود، باید سهامدارانش، سهامش را از دولت بخرند.

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: هم روزنامه جام جم و هم سروش هر دو از خانواده صدا و سیما هستند. دوستانی که اهل علم هستند اگر تورقی داشته باشند می بینند که ایران فرهنگی در دل جام جم گنجید، حالا چطور سروش نگنجد. البته ما نمی‌خواهیم سروش را در دل جام جم بگنجانیم. من این حرف ها را نمی زنم چون مدیر آقای سرافراز هستم بلکه به این دلیل این حرف ها را می زنم چون بزرگ شده صدا و سیما هستم. به هر حال اگر شهرت یا شناختی برای من حاصل شده باشد به واسطه آنتن صدا و سیما بوده است همانطور که بسیاری از سخنران ها را هم صدا و سیما بزرگ کرده است.