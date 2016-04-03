مراسم معارفه مدیرعامل جدید سروش برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه تقی رستم‌وندی مدیرعامل جدید انتشارات سروش عصر دیروز شنبه ۱۴ فروردین با حضور مراد عنادی مدیرعامل موسسه فرهنگی جام جم و جمعی از مدیران سروش در سالن جلسات این انتشارات برگزار شد.

عنادی در این مراسم سروش را برندی معتبر، پویا و فعال دانست و گفت: قطار انتشارات سروش همچنان درحال حرکت است و فلسفه وجودی و مدیریت آن آسیب نخواهد دید اما حرکت این قطار شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت.

وی افزود: انتشارات سروش با حفظ برند، وضعیت و انتخاب مدیرعامل جدید همچنان پویا خواهد ماند و در دوره جدید فعالیت خود تلاش می کند درخشش های گذشته اش را همچنان تکرار کند. سروش امروز باید متناسب با نیاز جامعه و مطالبات مخاطبان با حفظ هویت و مزیت های رسانه ای خود از ظرفیت عظیم سازمان صدا و سیما و بخش های مختلف آن استفاده کند و متناسب با نیاز و سلیقه مخاطب امروز محصول تولید کند.

عنادی ادامه داد: انتشار کتب کاربردی، به روز و مورد اقبال مخاطبان و نیز بازتعریف ماموریت های خود در حوزه نشر و توجه بیشتر به کتاب های کوچک با توجه به بسترها و ظرفیت های رسانه ملی ازجمله کارهایی است که در این دوره بایستی صورت گیرد و مطمئن هستم دوران خوبی را در پیش خواهد داشت و انشاالله سروش بتواند ظرف مدت کوتاهی به خودکفایی برسد.

مدیرعامل موسسه جام جم ادامه داد: سروش و جام جم یک خانواده بودند و اکنون نیز مانند گذشته یک خانواده شدند و نگرانی هایی که مطرح شد بی دلیل بود زیرا برند و هویت نشر سروش حفظ و تولید کتاب در جام جم هم متوقف و به سروش واگذار شده است.

وی در بخشی از سخنانش با اشاره به کتاب «دختران آفتاب» گفت: انتشار کتاب های فاخر و ارزشمند مانند دختران آفتاب که اکنون به چاپ چهاردهم رسیده نشان می دهد ظرفیت تولید اثر در سروش بالاست و این ظرفیت باید تقویت شود.

عنادی با تقدیر از زحمات و تلاش های مهدی فضائلی مدیرعامل سابق انتشارات سروش در دوران مسئولیت این انتشارات، تقی رستم وندی مدیرعامل جدید سروش را فردی فرهیخته، دارای سوابق فرهنگی، هنری مختلف و متناسب با این کار عنوان کرد و گفت: سوابق ارزنده دکتر رستم وندی در مدیرکل اخبار صدا، مدیریت شبکه چهار که به شبکه فرهیختگان و اندیشمندان مشهور است و مدیرعاملی موسسه صوتی، تصویری سروش نیز موید همین مسئله است.

مدیرعامل جدید انتشارات سروش نیز در این نشست در سخنان کوتاهی گفت: انتشارات سروش باتوجه به سابقه درخشان و خوبی که دارد به صورت مستقیم با حوزه فرهنگ مرتبط است و فعالیت در حوزه نشر کتاب به نظرمن دارای فضل مضاعف است. کار در حوزه کتاب نوعی تقدس در فعالیت فرهنگی است که در کارهای دیگر این حس وجود ندارد یا کمتر وجود دارد.

وی در ادامه گفت: مرجعیت سروش در برخی حوزه ها هنوز هم ادامه دارد و این مرجعیت باید در حوزه های فرهنگی، هنری تداوم یافته و بیشتر هم بشود و به عنوان یکی از اهداف اصلی مورد اهتمام جدی باشد. سروش باید بتواند مرجع تولید فکر و حتی نظریه باشد و در این مسیر پیشگام و دارای ظرفیت و قابلیت پیشتاز باشد.

رستم وندی افزود: تلاش می کنیم انتشارات سروش در دوره زمانی یک ساله به خودکفایی برسد و مانند برخی ناشران فعال بتواند از عهده هزینه های خود برآید البته این سقف پرواز ما نیست اما لازمه کار است.

وی درپایان با تشکر از اعتماد رئیس سازمان صدا و سیما و مدیرعامل موسسه فرهنگی جام جم، ابراز امیدواری کرد با کمک مدیران و کارکنان انتشارات سروش در راستای اعتلای فعالیت این انتشارات قدم های اساسی برداشته شود.

در پایان نشست حکم مدیرعاملی انتشارات سروش به دکتر رستم وندی اعطاء شد.