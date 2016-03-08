افشار نقشی تکرار نشدنی در گسترش مدار ایران شناسی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نودمین سال تولد شادروان ایرج افشار کتاب شناس و ایران شناس فقید و چهارمین رئیس کتابخانه ملی ایران، عصر امروز سه شنبه ۱۸ اسفند مراسمی برای نکوداشت او با حضور جمعی از چهره های فرهنگی کشور از جمله حجت الاسلام سید مصطفی محقق داماد، حسین انتظامی، احمد مسجد جامعی، سید رضا صالحی امیری، عبدالله انوار، سید محمد کاظم بجنوردی و نماینده سازمان علمی فرهنگ و آموزشی ملل متحد (یونسکو) در تالار همایش های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در تهران برگزار شد.

ایرینا بوکوا مدیر کل سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد(یونسکو) در پیامی که به مناسبت بزرگداشت نودمین زادروز ایرج افشار به این مراسم فرستاده بود و امروز توسط خانم لاروش نماینده این سازمان در ایران قرائت شد، یاد این ایران شناس برجسته را گرامی داشت.

در پیام بوکوا آمده است: بسیار خرسندم در این فرصت، از زندگی و دستاوردهای محقق برجسته استاد ایرج افشار که کمک های شایانی در نشر فرهنگ و ادبیات ایران در سراسر جهان انجام داده است، قدردانی کنم. به واقع خلائی که با از دست دادن ایرج افشار در حیطه ایران شناسی بوجود آمد، بی سابقه بوده است.

مدیرکل یونسکو در ادامه این پیام تاکید کرده است: پروفسور ایرج افشار نقشی تکرار نشدنی در گسترش مدار ایران شناسی در ایران و جهان در نیمه دوم قرن بیستم داشته است. من می دانم که از خود گذشتگی های او برای زبان وفرهنگ فارسی، به ارث رسیده از عشق پدرش به ایران و زبان فارسی است. ایرج افشار پس از فارغ التحصیلی در سال ۱۳۲۷ از دانشکده حقوق دانشگاه تهران، به عنوان مدرس زبان فارسی شروع بکار کرد و پس از آن به عنوان کتابدار در دانشکده این دانشگاه منصوب شد که تاثیری قابل توجه بر فعالیت های او گذاشت.

در ادامه پیام وی آمده است: از تاریخ اتمام دوره یکساله در علوم کتابداری آموزشی و علمی در سال ۱۳۳۵ در یونسکو در پاریس، استاد ایرج افشار یار و حامی همیشگی ارزش ها و اصول یونسکو بوده است. این همکاری پس از انتصاب او به عنوان عضو موسسه انجمن فلسفه ایران و علوم انسانی وابسته به کمیته ملی یونسکو و در سال ۱۳۷۴ به عنوان مدیر مرکز کتاب وابسته به کمیسیون ملی یونسکو در ایران، عمیق تر شد.

به گفته بوکوا، در تمام این سمت ها، استاد افشار در جهت پاسداری و نشر منابع میراث و تنوع فرهنگی به عنوان وسیله ای برای گفتمان عمیق تر، احترام و درک متقابل، فعالیت داشته است. استاد افشار کتابشناس، تاریخ دان و محقق بی نظیر دست نوشته های ایران باستان و مدرن بود و نقشی محوری در انجمن های بین المللی در تسهیل مبادلات بین فرهنگی و نشر دانش داشته است.

مدیر کل یونسکو در ادامه پیام خود به مراسم نکوداشت نودمین زادروز استاد ایرج افشار آورده است: طی همکاری هایی تنگاتنگ با مراکز ایران شناسی در اروپا و ایالات متحده، استاد افشار اقدام به دسته بندی آثار و دست نوشته های فارسی در کتابخانه ویدن دانشگاه هاروارد، کتابخانه ملی اتریش و مرکز اسناد اتریش کرد. در سال ۱۳۸۳ استاد ایرج افشار نخستین دریافت کننده جایزه دستاوردهای جامعه بین الملل برای ایران شناسی- اعطایی به محققان برجسته ایران شناسی ساکن و مشغول بکار در ایران - شد.

وی در پایان ییام خود تاکید کرده است: اطمینان دارم که یاد و افتخارات استاد ایرج افشار منبع الهامی برای دانش پژویان جوان و محققان سراسر دنیا در جهت ایجاد پل های جدید و مستحکم گفتمان، برای احترام، درک و صلح خواهد بود. در این راستا مفتخرم به همراه یونسکو، زندگی و دستاوردهای کم نظیر استاد ایرج افشار را گرامی بدارم.