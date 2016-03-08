هلاکت و زخمی شدن ۱۰ داعشی و انهدام یک پایگاه آنها در شمال بعقوبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «مزهر العزاوی» فرمانده عملیات دجله روز سه شنبه از کشته و زخمی شدن ۱۰ عنصر داعش و انهدام یک پایگاه متعلق به این گروه در عملیاتی پیشدستانه در شمال شرقی بعقوبه واقع در استان دیاله عراق خبر داد.

العزاوی گفت: یگانی از ارتش عراق با هماهنگی جنگنده های ارتش عملیات پیشدستانه ای را در اطراف دریاچه حمرین در ۷۰ کیلومتری شمال شرقی بعقوبه به اجرا گذاشته و موفق شد یک پایگاه متعلق به گروه تروریستی داعش را منهدم نماید.

وی افزود: در این عملیات ۸ نفر از عناصر مسلح داعش کشته شده و ۲ نفر دیگر زخمی شدند. یک خودروی متعلق به این عناصر نیز منهدم گردید.

از سوی دیگر «محفوظ التمیمی» یک عضو شورای استان کربلا روز سه شنبه از کشته و زخمی شدن ۷ نفر در حمله داعش در غرب این استان خبر داد. التمیمی اظهار داشت که شماری از عناصر داعش عصر سه شنبه حمله ای را در غرب استان کربلا انجام دادند که منجر به کشته شدن ۶ کارگر و زخمی شدن یک نفر دیگر گردید. وی این حمله را در راستای دامن زدن به فتنه طائفه ای بین مردم عراق برشمرد.

این در حالی است که «قیس خلف رحیمه» فرمانده علمیات فرات مرکزی وقوع حمله تروریستی در غرب کربلا را رد کرده و اعلام کرد که این حادثه یک نزاع عشایری بوده و طرف های نزاع نیز شناسایی شده اند.

لازم به ذکر است که عراق با وضعیت امنیتی فوق العاده ای مواجه است و عملیات نظامی در این کشور به منظور بیرون راندن داعش از مناطق تحت سیطره خود ادامه دارد.