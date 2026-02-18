ادعای آکسیوس درباره مذاکرات محرمانه «روبیو» با نوه «رائول کاسترو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عربی۲۱، نشریه آمریکایی آکسیوس به نقل از برخی منابع گزارش داد که «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه این کشور، مذاکرات محرمانهای را با نوه «رائول کاسترو» رئیس جمهور سابق کوبا انجام داده است.
آکسیوس به نقل از یک مقام مسئول در دولت ترامپ افزود که مذاکرات بین روبیو و کاسترو صرفاً «بحثهایی درباره آینده» بوده است و نه «مذاکرات رسمی به معنای دقیق کلمه».
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، که خود دارای تبار کوبایی است، هدایت مذاکرات با مقامات هاوانا را بر عهده دارد و در مصاحبهای با بلومبرگ اعلام کرده یکی از مسیرهای احتمالی حلوفصل اختلافات میتواند بر پایه اصلاحات اقتصادی در کوبا استوار باشد.
شماری از کشورهای جهان از جمله روسیه محاصره نفتی آمریکا علیه کوبا را مورد انتقاد قرار داده و هشدار دادهاند که این سیاست، در شرایط تشدید تنشهای سیاسی، زندگی روزمره مردم کوبا را عملاً فلج کرده است.
وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با همتای کوبایی خود گفت که «کشورش از آمریکا میخواهد که عاقلانه رفتار کند و از اجرای طرحهای مرتبط با محاصره دریایی کوبا خودداری نماید.»
