۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۳۷

پاسخ عملی مجارستان به باج‌گیری اوکراین

پاسخ عملی مجارستان به باج‌گیری اوکراین

مجارستان صادرات سوخت دیزل به اوکراین را متوقف و اعلام کرد تا زمانی که انتقال نفت روسیه از طریق خط لوله دروژبا به بوداپست ازسر گرفته نشود، این صادرات نیز انجام نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، پیتر سیارتو وزیر امور خارجه مجارستان امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد که عرضه سوخت دیزل به اوکراین را متوقف کرده است.

بر اساس اعلام این رسانه، وزیر امور خارجه مجارستان در این خصوص اضافه کرد که بوداپست در واکنش به باج‌ گیری‌ های کی‌ یف مبنی بر توقف انتقال نفت از طریق خط لوله «دروژبا»، صادرات سوخت دیزل به کی یف را متوقف کرده است.

پیتر سیارتو اضافه کرد که مجارستان صادرات سوخت دیزل به اوکراین را متوقف کرده و اعلام می کند تا زمانی که انتقال نفت روسیه از طریق خط لوله دروژبا به مجارستان ازسر گرفته نشود، این صادرات نیز ازسر گرفته نخواهد شد.

این در حالیست که دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پیشتر در یک نشست خبری گفته بود: شاهد باج‌گیری اوکراین علیه مجارستان در حوزه انرژی هستیم. مسائل مربوط به عرضه نفت به مجارستان در سطح شرکت های دو کشور در حال بررسی است. مسکو با خریداران نفت خود در در تماس است، اما وضعیت به دلیل موضع اوکراین پیچیده است. دلیل هجمه های ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین علیه ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان، مخالفت بوداپست با عضویت کی‌یف در اتحادیه اروپا است.

کد خبر 6753174

