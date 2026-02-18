تصویب بودجه ۵۹۰۰ میلیارد تومانی شهرداری ساری

به گزارش خبرنگار مهر، سید افشین راسخ عصر چهارشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر ساری از تصویب کلیات بودجه ۵۹۰۰ میلیارد تومانی شهرداری و سازمانهای تابعه برای سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این بودجه با هدف ساماندهی چالشهای مالی و تسریع در روند توسعه شهری افزایش یافته است.
رئیس شورای اسلامی شهر ساری با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، بودجه را اصلیترین ابزار برنامهریزی و مدیریت منابع شهری دانست و اظهار کرد: رقم پیشنهادی شهرداری در لایحه اولیه ۵ هزار میلیارد تومان بود که پس از بررسیهای کارشناسی و بهمنظور پاسخگویی به نیازها و رفع مشکلات مالی، به ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
وی با قدردانی از اعضای شورا بهویژه اعضای کمیسیون بودجه و همچنین معاونان و مدیران شهرداری که در جلسات فشرده و متعدد به بررسی دقیق بندهای لایحه پرداختند، افزود: امیدواریم بودجه سال آینده بتواند در باز کردن گرههای مالی شهرداری و پیشبرد پروژههای عمرانی و خدماتی شهر مؤثر واقع شود.
در ادامه این جلسه، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری ساری و سازمانهای تابعه با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد بررسی جزئیات آن در نشستهای آینده شورا انجام شود.
همچنین در این نشست، اعضای شورا با انعقاد قرارداد احداث یک دوربرگردان در کمربندی جنوبی ساری موافقت کردند؛ پروژهای که هدف آن بهبود ایمنی تردد و تسهیل در جریان عبور و مرور شهری عنوان شده است.
