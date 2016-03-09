شهرداری ورامین درآستانه قهرمانی/مصاف فینال گونه ورامینی ها با پاس

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور در حالی روز پنج شنبه پیگیری می شود که تکلیف قهرمانی تکواندو ایران مشخص خواهد شد.

تیم های شهرداری ورامین و دانشگاه آزاد اسلامی شانس رسیدن به قهرمانی این فصل لیگ برتر تکواندو را دارند اما نماینده تکواندو ورامین با توجه به امتیازات کسب شده، از شانس بیشتری برای رسیدن به این موفقیت برخوردار است.

تیم شهرداری ورامین تا پیش از برگزاری دیدارهای روز پنج شنبه، با کسب ۳۷ امتیاز صدرنشین لیگ برتر تکواندو است، تیمی که فصل گذشته نیز به قهرمانی لیگ برتر رسیده و تلاش دارد از عنوان قهرمانی خود دفاع کند.

تیم پاس قوامین حریف شهرداری ورامین نیز تا قبل از دیدارهای فردا، با کسب ۲۹ امتیاز در رده دوم جدول رده بندی است و تلاش دارد تا این جایگاه را حفظ کند.

شاگردان پیام خانلرخانی در تیم شهرداری ورامین که مدتی پیش، قهرمانی جام باشگاه های آسیا را به دست آوردند، می کوشند که بار دیگر با قهرمانی در لیگ برتر تکواندو، شادی و نشاط را به مردم دیار ۱۵ خرداد هدیه دهند.

به هر ترتیب بسیاری از علاقه مندان به تکواندو منتظرند تا ببیند تا شهرداری ورامین بار دیگر قدرت خود را رخ حریفان می کشد و یا این دانشگاه آزاد اسلامی است که می تواند به جای نماینده ورامین بر صدر جدول تکیه بزند.