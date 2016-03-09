شلیک دو فروند موشک قدر از ارتفاعات البرز شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی رزمایش موشکی اقتدار ولایت که از دقایق اولیه بامداد روز گذشته با شعار «نمایش، اقتدار و امنیت پایدار در سایه وحدت، همگرایی، همدلی و هم زبانی» و با هدف نشان دادن قدرت بازدارندگی و آمادگی همه جانبه ایران اسلامی برای مقابله با هر گونه تهدید علیه انقلاب، نظام و تمامیت ارضی کشور در نقاط مختلف جغرافیایی ایران اسلامی آغاز شده بود، در طول روز جاری ادامه یافت.

بنابر این گزارش صبح امروز در ارتفاعات البرز شرقی دو فروند موشک بالستیک قدر H به سوی اهداف از پیش تعیین شده در سواحل مکران شلیک شد.

این موشک ها مسافتی ۱۴۰۰ کیلومتری را طی خواهند کرد.

گفتنی است این موشک ها بردی فراتر از این دارند اما به دلیل جلوگیری از ورود آنها به دریا، تا برد ۱۴۰۰ کیلومتری شلیک شدند.

در این مرحله از رزمایش سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه و سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه حضور داشتند.