زوج جوان چینی نوزاد خود را برای خرید آیفون فروختند!

تابناک به نقل از تلگراف نوشت: آن‌گونه که تلگراف خبر داده، نوزاد این زوج جوان در هنگامی‌که به شکل آنلاین به فروش رسیده است، تنها ۱۸ روز عمر داشته و پدر و مادر وی به‌قصد تهیه هزینه لازم برای خرید برخی اقلام زندگی شخصی خود وی را فروخته‌اند.

گفته شده که این مرد چینی با نام مستعار A Duan از ایالت فوجیان چین، واقع در جنوب شرقی این کشور، با ۲۵۰۰ دلار پولی که بابت فروش نوزاد دختر خود به دست آورده قصد خرید یک گوشی هوشمند آیفون و یک موتورسیکلت داشته است.

بر اساس گزارش نشریه چینی People’s Daily Online وی خریدار نوزاد خود را از طریق شبکه مجازی QQ پیدا کرده که طی یک چانه‌زنی تجاری موفق شده است این نوزاد را به بهای ۲۳ هزار یوآن (در حدود ۲۵۰۰ دلار) معامله کند!

مادر این نوزاد و همسر مرد ۱۹ ساله چینی با نام Xiao Mei (باز هم نام مستعار) گویا درزمانی که پدر نوزاد وقت خود را در کافی‌نت‌های شهر می‌گذرانده مشغول به کسب درآمد از طریق برخی مشاغل پاره‌وقت بوده است. او نیز ۱۹ سال سن دارد و هر دو آن‌ها با یک بارداری ناخواسته مواجه شده‌اند.

ازآنجایی‌که هزینه‌های نگهداری نوزاد برای این دو زوج چینی با درآمد اندک، بسیار زیاد به نظر می‌رسیده است، تصمیم به فروش این نوزاد دختر می‌گیرند. بر همین اساس خریداری که نامش مشخص نیست، این دختر را برای خواهر خود – که بر اساس تشخیص پلیس هنوز هم سرپرستی نوزاد را بر عهده دارد – خریداری می‌کند. نکته جالب آن است که خریدار بعدازاین اقدام شخصاً خود را به پلیس معرفی می‌کند!

بعدازاین ماجرا مادر این نوزاد یعنی Xiao Mei به‌قصد شروع یک زندگی متفاوت و جدید از شهر خود فرار می‌کند که البته چندی بعد از سوی پلیس تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر می‌شود. وی در بازجویی‌های خود اظهار کرده است که در شهر وی بسیاری از خانواده‌ها در ازای دریافت پول کودکان خود را به سایرین می‌سپارند و وی از غیرقانونی بودن این اقدام مطلع نبوده است.

وی در حال حاضر محکوم به دو سال حبس تعلیقی از سوی پلیس چین شده است درحالی‌که همسر وی سه سال آینده را در زندان خواهد گذراند. رسانه‌های چینی گزارش داده‌اند که به شکل تخمینی هرساله بیش از ۲۰۰ هزار کودک دختر و پسر در چین ربوده شده و به شکل آشکار در فضای آنلاین به فروش می‌رسند.

رسند.