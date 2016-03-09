دستگاه های فرهنگی زنجان هماهنگ با ستاد شئون برنامه ریزی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، حجت الاسلام مسعود صفی یاری در جلسه مشترک رؤسای شورای هیئات مذهبی و رؤسای کانون مداحان استان زنجان افزود: همه دستگاه های فرهنگی و دینی استان باید برنامه های خود را با هماهنگی ستاد ساماندهی شئون برگزار کنند.

وی ادامه داد: استان زنجان از ظرفیت ها ی بسیار خوبی در حوزه فرهنگی و دینی برخوردار است و باید با کار تشکیلاتی و وحدت رویه در پیشبرد هرچه بهتر برنامه های فرهنگی دینی همت گمارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه باید استعدادهای بالقوه این استان را به حرکت درآورد، تصریح کرد: باید درتمام شهرستان های استان جایگاه ستاد شئون فرهنگی مناسبت های مذهبی احیاء شود، چرا که سیاست گذاری های کلان برنامه های مناسبتی در این ستاد کلید می خورد.

صفی یاری تصریح کرد: کار فرهنگی و دینی یک امر تخصصی است و هر کسی نباید به خود اجازه دهد بدون هماهنگی وارد این حوزه شود و همه دستگاه های فرهنگی و دینی استان باید با هماهنگی شورای هیئات مذهبی، کانون مداحان و اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان برنامه های دینی خود را به پیش ببرند.

وی خاطر نشان کرد: مناسبت های مهمی در آینده داریم که باید همه نیروها را برای اجرای هرچه بهتر برنامه ها بسیج کرد و دراین میان نقش شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان بسیار برجسته است.

صفی یاری ادامه داد: امروز شاهدیم برخی تلاش دارند روز ۷ مارس را که به نام روز زن نامگذاری کرده اند را برجسته کنند و صحنه را از دست ما بگیرند، چرا که در نظام اسلامی ما روز زن سالروز ولادت بزرگ بانوی دو عالم حضرت زهرا (س) است که امام (ره) نیز در این خصوص فرموده اند که برای زن ایرانی افتخار است که روز زن با سالروز ولادت حضرت زهرا (س) نامگذاری شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: اولین درس حضرت زهرا (س) ولایت مداری است و در ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مناسبت های مذهبی استان تلاش شده ولایت مداری و سبک زندگی حضرت زهرا (س) اولویت برنامه های این ستاد قرار گیرد.