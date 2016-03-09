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۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۰۸

انتشار تازه‌ترین آلبوم وحید تاج با نام «رفته ای که باز آیی»

انتشار تازه‌ترین آلبوم وحید تاج با نام «رفته ای که باز آیی»

تازه ترین آلبوم وحید تاج به آهنگسازی سیروس جمالی با عنوان «رفته ای که باز آیی» از روز چهارشنبه نوزدهم اسفند ماه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه ترین آلبوم موسیقی وحید تاج خواننده موسیقی ایرانی به آهنگسازی سیروس جمالی با عنوان «رفته ای که باز آیی» توسط انتشارات «ساز و آواز» از روز چهارشنبه نوزدهم اسفند ماه در بازار موسیقی منتشر شد.

امیر مردانه مدیرمسئول انتشارات «ساز آواز» با اعلام این خبر گفت: آلبوم موسیقی «رفته ای که بازآیی» با صدای وحید تاج و آهنگسازی سیروس جمالی تولید شده است. در این آلبوم هنرمندانی چون نگار بوبان، سیامک جهانگیری، علی صمدپور، علی بهرامی فرد، سامر حبیبی وحمید قنبری به عنوان نوازنده حضور دارند.

وی افزود: سیروس جمالی آهنگساز و نوازنده تار این آلبوم در کنار اشعار بزرگانی چون مولانا و بیدل دهلوی دو قطعه شعر تصنیف کرده است که امیدواریم مورد توجه مخاطبان قرار گیرد. ناگفته نماند که صدابرداران این آلبوم خود بنده و فرشاد حداد هستیم و مجید کاشانی که مدیر هنری انتشارات سازآواز است، طراحی گرافیک این آلبوم را برعهده داشته است.

«ترنمی برای صبح»، «راحِ روح» و «دور نهان» آلبوم های دیگری هستند که سال جاری توسط انتشارات «ساز و آواز» در بازار موسیقی کشور منتشر شده اند.

کد مطلب 3576762
علیرضا سعیدی

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