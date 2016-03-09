اقدامات نابجایی در زمینه تخریب محیط زیست انجام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور امروز چهارشنبه و پس از جلسه هیات دولت همزمان با هفته منابع طبیعی و پس از غرس یک اصله نهال، همگان را به تلاش در مسیر نهضت بزرگ حفاظت از محیط زیست و گسترش فضای سبز فرا خواند و تاکید کرد: تقویت کارهای فرهنگی و فرهنگسازی در حوزه اهمیت و جایگاه محیط زیست و ضرورت حفظ فضای سبز، بویژه برای نسل جوان و نوجوان کشور بسیار با اهمیت است.

روحانی از درختکاری به عنوان نماد حفظ محیط زیست یاد کرد و اظهارداشت: مراتع، جنگل‌ها، تالاب‌ها، رودخانه ها و دریاچه ها مایه حیات جامعه بوده و حق حیات به گردن ما دارند.

وی ادامه داد: توجه و اهمیت دادن به هفته منابع طبیعی و درختکاری تنها در رابطه با مسایل اقتصادی نیست، بلکه توجه به محیط زیست و سلامت جامعه است که همه باید در این راستا تلاش کنیم.

رییس‌ جمهور با اشاره به اینکه متأسفانه آمار و ارقام نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته اقدامات نابجایی در زمینه تخریب محیط زیست در کشور انجام شده است، گفت: این آمار وظیفه سنگینی را بر دوش دستگاه اجرایی و قضایی و همه مردم بویژه رسانه‌ها می‌گذارد که این واقعیت را برای مردم تشریح و همه را به حفظ محیط زیست دعوت کنیم و این یک وظیفه ملی و قطعی برای همگان است.

روحانی خاطر نشان کرد: روز درختکاری و هفته منابع طبیعی باید بهانه‌ای برای تلاش ما طی سال در جهت حفاظت از این منبع بزرگ و نعمت خدادادی باشد.

رییس‌ جمهور با بیان اینکه باید نسبت به افرادی که با زمین‌خواری و از بین بردن جنگل‌ها قصد سوء استفاده دارند،‌ برخورد قاطعی انجام شود، ادامه داد: مردم باید با تلاش خود در جهت حفظ محیط زیست، اقدامات تخریب‌کنندگان محیط زیست را بی‌اثر کنند.

در این مراسم که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌ جمهور، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست حضور داشتند، کارت همیار طبیعت به روحانی به عنوان حامی بزرگ همیاران طبیعت اهداء شد.