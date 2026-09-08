جنگنده های سعودی مأرب را بمباران کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی از تداوم حملات جنگنده های سعودی به این کشور خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که منطقه الجوبه دراستان مأرب یمن در چهار نوبت از سوی جنگنده های سعودی بمباران شده است.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره شمار حملات، اهداف مورد اصابت یا خسارت‌های احتمالی ناشی از این حملات منتشر نشده است.

روز گذشته نیز یک منبع نظامی یمنی با اشاره به تداوم حملات هوایی عربستان به یمن اعلام کرد: دشمن سعودی استانهای الجوف، البیضاء، مأرب، تعز و الحدیده را در چند نوبت بمباران کرد.