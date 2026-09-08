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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

جنگنده های سعودی مأرب را بمباران کردند

جنگنده های سعودی مأرب را بمباران کردند

منابع یمنی اعلام کردند که منطقه الجوبه در مأرب یمن از سوی جنگنده های سعودی در چندین نوبت بمباران شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی از تداوم حملات جنگنده های سعودی به این کشور خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که منطقه الجوبه دراستان مأرب یمن در چهار نوبت از سوی جنگنده های سعودی بمباران شده است.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره شمار حملات، اهداف مورد اصابت یا خسارت‌های احتمالی ناشی از این حملات منتشر نشده است.

روز گذشته نیز یک منبع نظامی یمنی با اشاره به تداوم حملات هوایی عربستان به یمن اعلام کرد: دشمن سعودی استانهای الجوف، البیضاء، مأرب، تعز و الحدیده را در چند نوبت بمباران کرد.

کد مطلب 6941194

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    نظرات

    • علی م IR ۰۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      این گاو شیر ده باصرف دلارهای نفتی به کمک شیطان واسراییل آمده وبجای کمک به کشورهای مسلمان عملا در مقابل آنان عراق و یمن قرارگرفته است آل سعود ماهیت کثیف خودرا بیش ازپیش به نمایش گذاشته ....

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